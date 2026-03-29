テレビ東京系「すっかり にちようチャップリン」が２８日に放送され、ウッチャンナンチャン・内村光良がＭＣを務めた。

この日は「永野降臨〜第２幕〜テレビの常識をぶっ壊すネタ」。人気芸人・永野のイチオシする芸人たちが次々とネタを披露した。

永野と同事務所の後輩で次世代ブレークコンビとして人気急上昇中のツンツクツン万博・タフガイ、内藤孔佑が登場。永野もお気に入りのネタ「ピッツァマン」で内村、スピードワゴン・井戸田潤らから絶賛された。

タフガイは、ネタ直後、永野に「物申したいというよりも、ご相談っていう形なんですけども…」とガチトーンで切り出した。

つづけて、タフガイは「最近の永野さんのテレビだとかメディアの出方が。もうちょっと…。どうにかならないかなと…。僕たち、すごいお世話になってて、尊敬してるんですけど。誰かを笑わせるためであっても、誰かを傷つけたらダメだなと思って…」と真顔でダメ出し。

さらに「（永野は）ネタとかすごい、ちゃんと面白いじゃないですか？で、今も新ネタとかやられてたりするんで。もっと、そっちで出てほしい」と熱く訴えかけた。

永野は真剣な表情で話を聞きながら「それ以外の方法が分かんないんですよね…」と真顔でポツリ。内村を爆笑させていた。