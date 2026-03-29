多発性嚢胞腎とはどんな病気？

多発性嚢胞腎（たはつせいのうほうじん）は、腎臓の中に「嚢胞」と呼ばれる小さな袋がいくつもできる遺伝性の病気です。嚢胞の中には液体がたまり、時間とともに数や大きさが増えていきます。

腎臓は血液をろ過し、体に不要な老廃物を尿として外へ出す「浄水器」のような臓器です。その内部に風船のような袋が次々とできれば、正常な組織が押しつぶされ、働きが落ちていきます。

発症のきっかけは遺伝子の異常で、親から子へ受け継がれる可能性があります。

若いころは症状がほとんど出ないことも多く、健康診断の超音波検査で偶然見つかる例も少なくありません。

見た目が元気でも、体の中では静かに進行しているケースがあるため、正しい知識を持つことが大切です。

見逃したくない主な症状は？

多発性嚢胞腎が進行すると、慢性腎臓病と似た症状が現れます。

水をたくさん飲み、尿の量が増える。食欲が落ち、体重が減る。毛づやが悪くなる。こうした変化は「年齢のせいかな」と思われがちです。けれど腎機能が低下しているサインかもしれません。

さらに進むと、吐き気や元気消失、貧血なども見られます。腎臓は体のバランスを整える重要な役割を担っているため、機能が落ちると全身に影響が及びます。

普段から飲水量やトイレの回数を把握しておくと、わずかな変化にも気づきやすくなります。小さな違和感を放置しない姿勢が、早期発見につながります。

発症しやすい猫種と診断方法

とくに注意したいのは、ペルシャやエキゾチックショートヘア、ヒマラヤンなど、ペルシャ系の血統を持つ猫種です。

これらの猫では遺伝的背景から発症率が高いと報告されています。見た目が愛らしい分、病気のリスクまで意識されにくい点が課題です。

診断には超音波検査が有効で、腎臓内の嚢胞を直接確認できます。若齢期から検査を受けることで、早い段階で把握することが可能です。

遺伝子検査も行われており、発症するリスクのある猫は繁殖させないようにすることが望ましいです。

まとめ

多発性嚢胞腎は、見た目では気づきにくい遺伝性の病気です。元気そうに見えても、腎臓の中では静かに変化が進んでいることがあります。

とくにペルシャ系の猫と暮らしている方は、若いうちからの検査が安心につながります。

怖い病気と聞くと不安になるものの、早期に把握し、食事や定期検査でしっかり管理すれば、穏やかな毎日を重ねていくことは十分可能です。

大切なのは「知らなかった」と後悔しないこと。飲水量や食欲など、いつもの様子を知っているのは飼い主さんだけです。

小さな変化に気づく力こそ、何よりの予防策になります。正しい知識を持ち、愛猫の未来を守っていきたいですね。

(獣医師監修：葛野宗)