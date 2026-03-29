STU48メンバー、ミニ丈×黒タイツで美脚際立つ「スタイル良すぎて声出た」「可愛さ100点満点」と反響
【モデルプレス＝2026/03/29】STU48の福田朱里が3月28日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ボトムとタイツのコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】26歳STU48メンバー「お顔小さすぎる」美脚透ける黒タイツ姿
福田は「＃広島カフェ」というハッシュタグとともに「なんかみんながいってるとこ」とつづり、レトロな雰囲気の街角での写真や、カフェでケーキと紅茶を楽しむ様子を投稿。カフェの前で写された写真では、ベージュのケーブルニットに黒のミニ丈ボトム、黒タイツ、レースアップロングブーツを合わせた全身を写しており、美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「レトロな街並みに映える愛らしさ」「透明感あって素敵」「黒タイツとロングブーツの組み合わせがオシャレ」「スタイル良すぎて声出た」「可愛さ100点満点」「お顔小さすぎる」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】26歳STU48メンバー「お顔小さすぎる」美脚透ける黒タイツ姿
◆STU48福⽥朱⾥、ミニスカ×タイツコーデ披露
福田は「＃広島カフェ」というハッシュタグとともに「なんかみんながいってるとこ」とつづり、レトロな雰囲気の街角での写真や、カフェでケーキと紅茶を楽しむ様子を投稿。カフェの前で写された写真では、ベージュのケーブルニットに黒のミニ丈ボトム、黒タイツ、レースアップロングブーツを合わせた全身を写しており、美しい脚が際立っている。
◆福田朱里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「レトロな街並みに映える愛らしさ」「透明感あって素敵」「黒タイツとロングブーツの組み合わせがオシャレ」「スタイル良すぎて声出た」「可愛さ100点満点」「お顔小さすぎる」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】