ペイサーズ戦で決勝弾を沈めたカワイ・レナードがNBA史上最年長で50戦連続の20得点超え

3月28日（現地時間27日、日付は以下同）に敵地ゲインブリッジ・フィールドハウスで行われたインディアナ・ペイサーズ戦。ロサンゼルス・クリッパーズは、48分間のうち42分でリードを許すも、残り0.4秒にカワイ・レナードが決勝弾となるジャンパーを放り込み、114－113で勝利を収めた。

4連勝としたクリッパーズでは、ダリアス・ガーランドがゲームハイの30得点に5アシスト、レナードが28得点8リバウンド4アシスト3スティール、ベネディクト・マサリンが今年2月上旬まで在籍していた古巣相手に17得点7リバウンド、ブルック・ロペスが16得点9リバウンド4アシスト2ブロックを記録。

翌29日を終えて、クリッパーズはウェスタン・カンファレンス8位の38勝36敗。残り8試合で、7位にいるフェニックス・サンズ（40勝33敗）との2.5ゲーム差を覆し、7位でプレーイン・トーナメントへ参戦できれば、一発勝負を優位に進めることができる。

なお、キャリア14年目のレナードは、34歳にして50試合連続の20得点超えを達成。NBA史上14人目の快記録で、30代でクリアした初の選手となった。クリッパーズが誇るオールスターフォワードは、昨年11月29日のメンフィス・グリズリーズ戦から、出場した全試合で20得点以上を残し続けている。

【動画】クリッパーズ対ペイサーズ戦の残り約4分をハイライトで！





