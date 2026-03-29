讃岐vs愛媛 スタメン発表
[3.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第8節](メグスタ)
※14:00開始
主審:菊池俊吾
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 29 田尾佳祐
DF 30 岡英輝
DF 44 林田魁斗
MF 14 石倉潤征
MF 15 岩本和希
MF 17 牧山晃政
MF 24 上野輝人
MF 66 禹相皓
MF 86 淺田彗潤
FW 13 前川大河
控え
GK 23 高橋クリス
DF 4 辻岡招真
DF 39 原野楼惟
DF 40 高嶋修也
MF 7 江口直生
MF 8 森勇人
MF 27 柳雄太郎
FW 11 佐野竜眞
FW 90 後藤優介
監督
大嶽直人
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 6 谷岡昌
DF 44 森山公弥
DF 49 阿部稜汰
DF 50 杉山耕二
MF 14 斉藤涼優
MF 22 竹本雄飛
MF 24 宮本航汰
MF 38 日野翔太
MF 70 前田椋介
FW 27 舩橋京汰
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 5 黒石貴哉
DF 26 金沢一矢
MF 13 山下雄大
MF 48 行友翔哉
MF 57 仙波隼太郎
FW 17 田口裕也
FW 88 山口太陽
FW 99 樺山諒乃介
監督
大木武
※14:00開始
主審:菊池俊吾
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 29 田尾佳祐
DF 30 岡英輝
DF 44 林田魁斗
MF 14 石倉潤征
MF 15 岩本和希
MF 17 牧山晃政
MF 24 上野輝人
MF 66 禹相皓
MF 86 淺田彗潤
FW 13 前川大河
控え
GK 23 高橋クリス
DF 4 辻岡招真
DF 39 原野楼惟
MF 7 江口直生
MF 8 森勇人
MF 27 柳雄太郎
FW 11 佐野竜眞
FW 90 後藤優介
監督
大嶽直人
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 6 谷岡昌
DF 44 森山公弥
DF 49 阿部稜汰
DF 50 杉山耕二
MF 14 斉藤涼優
MF 22 竹本雄飛
MF 24 宮本航汰
MF 38 日野翔太
MF 70 前田椋介
FW 27 舩橋京汰
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 5 黒石貴哉
DF 26 金沢一矢
MF 13 山下雄大
MF 48 行友翔哉
MF 57 仙波隼太郎
FW 17 田口裕也
FW 88 山口太陽
FW 99 樺山諒乃介
監督
大木武