TVアニメ『葬送のフリーレン』第3期【黄金郷編】2027年10月放送決定!!“黄金郷のマハト”が描かれたティザービジュアル解禁!!

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「週刊少年サンデー」(小学館)で連載中、山田鐘人(原作)とアベツカサ(作画)による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。現在発売中のコミックスは、シリーズ世界累計部数3500万部を突破！ますます盛り上がりを見せている。

それを原作としたTVアニメ『葬送のフリーレン』(アニメーション制作：マッドハウス)の第2期が、今年1月16日より毎週金曜よる11:00日本テレビ系全国30局ネット“FRIDAY ANIME NIGHT”にて放送され、3月27日(金)に最終回の放送を迎えた。毎話テレビ放送では幅広い視聴者を獲得し、放送時にはXのトレンドワードランキングの上位に複数の関連ワードがランクイン。各動画配信プラットフォームでも毎週1位を獲得するなど、毎話大きな話題・反響をもって、第2期として全10話の旅を終えた。

そして、その第2期最終回、第38話「美しい光景」のラストにTVアニメ『葬送のフリーレン』第3期【黄金郷編】が2027年10月より日本テレビ系で放送されることが発表された。

その発表と共に、魔族“黄金郷のマハト”が描かれたティザービジュアルも解禁！全10話で描かれた第2期でフリーレンとその弟子の魔法使いフェルン、戦士シュタルクが歩んだ旅路。“故郷の地”にそれぞれ暮らすさまざまな人々との出会いと交流、北部高原に巣食う強力な魔族や魔物との激しい戦い、フリーレンがかつて共に旅をした勇者ヒンメルとの思い出や足跡に触れる様子、そして、3人が他愛はないけれどかけがえのない旅の日常を重ね、絆を深めていく姿が描かれた。そんな第2期の最終回のラストシーンで映し出されたのが、第1期の【一級魔法使い試験編】で大きな存在感を見せた一級魔法使いデンケンが、黄金と化した自身の故郷を遠くから見つめる姿。そして「最後にして最強の七崩賢」と称される魔族“黄金郷のマハト”の影――。第3期は、フリーレンたちがこの“黄金郷のマハト”と対峙することとなる。

【黄金郷編】は、原作コミックスの第9巻収録の第81話から描かれる、読者から非常に人気が高くアニメ化が待望されていたエピソード。それがTVアニメシリーズの第3期として2027年10月に日本テレビ系にて放送される。発表と共に解禁されたティザービジュアルには、“黄金郷のマハト”が存在感たっぷりに描かれ、どんなアニメが展開されるのか、期待が高まる。

●作品情報

TVアニメ『葬送のフリーレン』第3期【黄金郷編】

2027年10月放送決定 日本テレビ系にて

第1期・第2期 各動画配信プラットフォームで配信中

http://frieren-anime.jp/onair/streaming

●リリース情報

Blu-ray & DVD

『葬送のフリーレン』Season2

初回生産限定版 Blu-ray & DVD

Vol.1：2026年4月15日発売

Vol.2：2026年5月20日発売

Vol.3：2026年6月17日発売

＜Vol.1＞

【Blu-ray】

品番：TBR36048D

価格：13,200円(税込)

【DVD】

品番：TDV36051D

価格：12,100円(税込)

＜Vol.2＞

【Blu-ray】

品番：TBR36049D

価格：9,900円(税込)

【DVD】

品番：TDV36052D

価格：8,800円(税込)

＜Vol.3＞

【Blu-ray】

品番：TBR36050D

価格：9,900円(税込)

【DVD】

品番：TDV36053D

価格：8,800円(税込)

仕様

Blu-ray…2層(BD50G)／1080p High Definition 16:9ワイドスクリーン／リニアPCM 2.0ch ステレオ

DVD…片面2層／16:9LB／リニアPCM 2.0ch ステレオ【字幕】バリアフリー日本語字幕【収録分数】Vol.1約96分(#29〜32収録)＋映像特典／Vol.2約71分(#33〜#35)＋映像特典／Vol.3約71分(#36〜#38)

＜Vol.1特典内容＞

初回仕様

・キャラクターデザイン 高瀬丸氏描き下ろし三方背ケース ・デジパック

初回封入特典

・アベツカサ先生描き下ろしミニ色紙(フリーレン＆南の勇者) ・めばち氏描き下ろしステッカー(フリーレン、フェルン、シュタルク) ・イラスト&原画ポストカード5枚セット・24Pブックレット（第29話〜第32話あらすじ／ミュージックキューシート＆はたしょう二コメント／ 北川朋哉×原科大樹×斎藤圭一郎によるスタッフインタビュー／設定画／イラスト集など）

音声特典

・オーディオコメンタリー

本編：第29話「じゃあ行こうか」出演：種粼敦美(フリーレン役)、市ノ瀬加那(フェルン役)、小林千晃(シュタルク役)

映像特典

・完成披露上映舞台挨拶

登壇：種粼敦美［フリーレン役］／市ノ瀬加那［フェルン役］／小林千晃［シュタルク役］／井上和彦［南の勇者］

・ノンテロップオープニング ・ノンテロップエンディング

・ミニアニメ『葬送のフリーレン 〜●●の魔法〜』第12回〜第14回 ・次回予告(WEB版) 第29話〜第32話

※特典内容・商品仕様は予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。

発売元・販売元：東宝

TVアニメ『葬送のフリーレン』Season2 Original Soundtrack

2026年4月15日発売

品番：THCA-60299

価格：3,080円（税抜2,800円）

＜収録曲数＞

全22曲

仕様

副監督・原科大樹&コンセプトアート・吉岡誠子 描き下ろし三方背ケース

デジパック（DVDサイズ）

【封入特典】

『葬送のフリーレン』フィルムコンサート2026

Season2 Original Soundtrack 購入者限定最速先行応募券 (初回生産分のみ封入)

ジャケットステッカー ◇20Pブックレット(Evan Call×はたしょう二によるスペシャル対談／ウィーンやブダペストでのレコーディング風景や、 韓国でのフィルムコンサートの様子を収めたフォトギャラリー集）

※特典内容・商品仕様は予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。

発売元・販売元：東宝

©山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

関連リンク

アニメ『葬送のフリーレン』公式サイト

http://frieren-anime.jp