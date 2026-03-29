登録者数1940万人を超える人気YouTuberのHIKAKIN（ヒカキン＝36）が、28日から自身のチャンネル「HikakinTV」でライブ配信の動画を投稿。その様子にファンが騒然としている。

HikakinTVでは28日から、黒一色の画面に、波が寄せて返したものとみられる音声だけが流れる、動きのない動画が公開されている。29日早朝の段階で、配信時間は12時間近くに達する。この投稿の直前には人気量販店HIKAKIN本人が「コストコ」で買い物チャレンジをする通常の動画があがっていただけに、突然の“異変”となっている。

その後、チャンネルのコメント欄には、HIKAKINのアカウントから「気長に待っててください」と、波の絵文字とともに固定コメントが投稿されたが、視聴者からは真意を測りかねるコメントが多数寄せられた。

29日早朝の時間帯では6000人近くが視聴しており、ピーク時は7000人が視聴していたとの指摘もあった。「HIKAKINまじで大丈夫か」「みんな心配してるじゃん」「HIKAKINさんの電話番号わかる人まじで連絡してほしい。乗っ取りを疑うレベルやから。ドッキリとかにしても数十時間も波の音だけで画面真っ暗で配信し続けるってどんなドッキリよ」「HIKAKINのライブ放送が気になりすぎて観てたら朝になりました」など、心配の声も多数寄せられた。また「ちょっと不気味だけど、単なる技術トラブルかテスト配信の可能性もありそうだけどね」などのコメントも。また「これインフルエンサーの新時代だよ。コンテンツゼロで視聴者集めるって、存在感だけで勝負できる」などと深読みする投稿もあった。