北朝鮮による拉致問題について考える集会に出席した石破前首相。右は坂田洋介さん＝1日午後、国会自民党の石破茂前首相は1日、国会内で北朝鮮による拉致問題について考える集会に出席し、東京と平壌に連絡事務所を開設する構想について「実現したい」と改めて意欲を示した。石破氏は2024年の自民党総裁選で構想を掲げたが、拉致被害者家族会は「時間稼ぎにしかならない」と反対していた。石破氏は連絡事務所を置いて事実関係を