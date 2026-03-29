『パンチドランク・ウーマン』こずえ＆怜治、国外逃亡を図る 運命の最終話
篠原涼子が主演するドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の最終話が今夜放送。こずえ（篠原）と怜治（ジェシー）が警察の目をかいくぐって国外逃亡を図る。
【写真】ドラマ『パンチドランク・ウーマン』最終話 怜治（ジェシー）と一緒に生きることを決めたこずえ（篠原涼子）
本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえが、殺人犯・日下怜治との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく物語だ。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。
■最終話あらすじ
彼となら、地獄に堕ちても構わない。氷川拘置所の刑務官・こずえは、無実の罪を着せられた収容者・怜治を救うため脱獄を決行。立ちはだかる婚約者の刑事・佐伯を振り切り、怜治と共に、ついに塀の外へ。
脱獄を許してしまった拘置所は騒然。事態を聞きつけた警察はこずえに共犯の疑いをかけ、その行方を追跡。こずえを奪われた佐伯は、怜治への憎悪を募らせ…。
警察の目をかいくぐって国外逃亡を図るこずえと怜治。その前に、怜治の伯父・日下秋彦（大澄賢也）によって監禁されたままの妹・寿々（梶原叶渚）を助けに向かおうとするがーー。
もう二度と引き返せない。すべてを失ってまで怜治と一緒に生きることを決めたこずえ。2人が手にいれるのは愛か、それとも絶望か――運命の最終話。
ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』は、日本テレビ系にて毎週日曜22時30分放送。最終話は23時より放送。
【写真】ドラマ『パンチドランク・ウーマン』最終話 怜治（ジェシー）と一緒に生きることを決めたこずえ（篠原涼子）
本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえが、殺人犯・日下怜治との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく物語だ。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。
彼となら、地獄に堕ちても構わない。氷川拘置所の刑務官・こずえは、無実の罪を着せられた収容者・怜治を救うため脱獄を決行。立ちはだかる婚約者の刑事・佐伯を振り切り、怜治と共に、ついに塀の外へ。
脱獄を許してしまった拘置所は騒然。事態を聞きつけた警察はこずえに共犯の疑いをかけ、その行方を追跡。こずえを奪われた佐伯は、怜治への憎悪を募らせ…。
警察の目をかいくぐって国外逃亡を図るこずえと怜治。その前に、怜治の伯父・日下秋彦（大澄賢也）によって監禁されたままの妹・寿々（梶原叶渚）を助けに向かおうとするがーー。
もう二度と引き返せない。すべてを失ってまで怜治と一緒に生きることを決めたこずえ。2人が手にいれるのは愛か、それとも絶望か――運命の最終話。
ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』は、日本テレビ系にて毎週日曜22時30分放送。最終話は23時より放送。