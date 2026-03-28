Verde/が、4月1日(水)にリリースするニューシングル「Pulse/」のミュージックビデオを公開した。

本映像は、Shou自身が初めてディレクターとして制作した映像作品であり、楽曲「Pulse/」の世界観をより深く掘り下げる形で構築された。自身の音楽観を視覚表現へと落とし込み、サウンドとビジュアルの両面から作品を統合する試みとなっている。

楽曲が持つサイバーパンク／デジタル・ディストピアの空気感は、映像によってさらに拡張され、音像だけでは描ききれなかった質感や温度が立体的に浮かび上がる。断片的に差し込まれるイメージや、無機質な空間の中で揺らぐ存在感は、現代における“接続された人間”の姿を象徴するかのようだ。攻撃性と不穏さを視覚的に増幅させながらも、その奥にある“自分の物語”を模索する感覚が強く印象に残る本作は、Verde/の新たな表現領域を示す映像作品と言えるだろう。

本作のリリースにあわせ、4月からは全国ツアー＜Verde/ SPRING CIRCUIT: PULSE / STATIC EDEN＞も控えている。サポートメンバーには優介（G / 摩天楼オペラ）、燿（Ba / 摩天楼オペラ）、KEN’ICHI（Dr）という強力な布陣が集結し、初日となる浦和ナルシス公演はすでにソールドアウト。さらにツアーファイナルとなる4月24日公演にはKAZAMI（Key / DaizyStripper）が加わり、特別編成でのステージが予定されている。

■「Pulse/」

2026.04.01 Release 収録内容 ※3TYPE共通

01.Pulse/

02.Pulse/(Instrumental)

03.Pulse/(Eden Mix) 【豪華盤】\4,950（tax in）

[CD+豪華デジパック仕様+16Pブックレット+プレミアムイベント応募券] 【会場盤】\2,200（tax in）

[CD+紙ジャケット] 【流通盤】\1,980（tax in） 豪華盤特典

Verde/ SPRING CIRCUIT: PULSE / STATIC EDEN

AFTER PARTY FAN MEETING 応募券（4/25(土)開催） 流通盤ショップ購入特典

・全法人特典(Amazonを除く):L判ブロマイド3種からランダム1枚

・Amazon:フォトカード3種からランダム1枚

・タワーレコード新宿限定特典:クリアファイル

・HMV特典：ステッカー3種からランダム1枚

・ULTRA SHIBUYA:ポスター 3種からランダム1種 Verde/ SPRING CIRCUIT: PULSE / STATIC EDEN 会場購入特典

・AREA LIMITED VISUAL CARD（全6種）

[Shouからのメッセージを印字したその日だけのスペシャルビジュアルカード]

※ツアー各会場にて豪華盤or会場盤をご購入毎に1枚お渡しいたします。

※会場ごとに特典の絵柄が異なります。

■NEW SINGLE「Static Eden/」

2026.06.03 配信リリース

■＜Verde/ SPRING CIRCUIT: PULSE / STATIC EDEN＞

4.4（Sat）浦和ナルシス

4.5（Sun）柏DOMe

4.10（Fri）横浜 ReNY β

4.18（Sat）大阪 LIVE SQUARE 2nd LINE

4.19（Sun）名古屋 HOLIDAY NEXT NAGOYA

4.24（Fri）BLAZE GOTANDA-TOUR FINAL- [Member]

Gt:優介(摩天楼オペラ)

Ba:燿(摩天楼オペラ)

Dr.KEN’ICHI

Key.KAZAMI(DaizyStripper) [4/24 Only] 【オールスタンディング】\6,600(税込/ドリンク代別途必要) TICKET NOW ON SALE

http://l-tike.com/verde/

■＜Pulse/ 発売記念インストアイベント＞

4月1日(水) HMV&BOOKS SHIBUYA

Guest：燿（摩天楼オペラ）

■＜Verde/ One Man Live 2026 [ DECODING EDEN ]~Static Eden Release Party~＞

2026年6月5日（金）下北沢シャングリラ Member

Gt.優介(摩天楼オペラ)

Ba.燿(摩天楼オペラ)

Dr.KEN’ICHI 【第1部】FIRST FREE GIG

OPEN16:00 / START16:30

TICKET：FREE(ドリンク代別途必要) 【第2部】ONEMAN SHOW

OPEN18:30 / START19:00

TICKET：\6,600(税込／ドリンク代別途必要)