Eveが7年ぶりとなるライブハウスツアーを＜Eve Zepp Tour 2026「廻帰」＞と題し、全国5都市にて開催することが決定した。

本ツアーは神奈川・ぴあアリーナMMにて5月に開催される＜Eve Live 2026「Re:Smile」＞に続く形で行なわれるもの。あわせてキービジュアルも公開され、チケットのオフィシャル最速先行受付がスタートした。

キービジュアルは「アヴァン」のMVを担当したえーけーによる描き下ろしアートワークとなっている。

■＜Eve Zepp Tour 2026「廻帰」＞

2026年7月4日 (土)

【福岡】Zepp Fukuoka OPEN:17:00 / START:18:00 2026年7月11日 (土)

【札幌】Zepp Sapporo OPEN:17:00 / START:18:00 2026年7月18日 (土)

【東京】Zepp Haneda OPEN:17:00 / START:18:00 2026年7月24日 (金)

【名古屋】Zepp Nagoya OPEN:18:00 / START:19:00 2026年8月1日 (土)

【大阪】Zepp Osaka Bayside OPEN:17:00 / START:18:00 ［チケット］

チケット

1Fスタンディング / 2F指定席 ：\8,800(税込)

※すべて電子チケットでの販売となります。

※お一人様1公演2枚まで購入可能

※未就学児童入場不可

※入場時ドリンク代別途必要 オフィシャル最速先行

期間 : 2026/3/28(土)19:00〜 2026/4/5(日)23:59迄

受付URL : https://w.pia.jp/t/eve-zepp-tour26/

■Live Film Eve Live 2025「Under Blue」@ K-Arena Yokohama

特設サイト https://eveofficial-underblue-film.com