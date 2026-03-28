2年ぶり4度目の世界一

フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が27日（日本時間28日）に行われ、女子フリーで坂本花織（シスメックス）が万感の現役ラストダンスを披露。158.97点、合計238.28点はともに自己ベストで、2年ぶり4度目の世界一に輝いた。

演技を終えた坂本が、大歓声の中で両拳を何度も突き上げた。現役ラストダンスで完璧な演技を披露。目には万感の涙が浮かんだ。

得点を待つキスアンドクライに、指導を受けてきた中野園子コーチと座った。スコアが出ると、坂本は「わあああああ」と叫びながら小躍り。涙を流して立ち上がった中野コーチと抱き合った。

興奮気味の坂本をたしなめることもある同コーチだが、現役ラストのこの日は別。坂本と喜びを分かち合った。オリンピックや国際スケート連盟（ISU）がSNSでキスアンドクライの動画を投稿すると、X上のファンも感動が止まらない。

「最後に最高の抱擁」

「中野センセー！ 号泣です」

「うおおかおりおめでとう ほんで中野先生ずっと素敵すぎる」

「こんなん泣くわ」

「中野先生も今回ばかりは熱い抱擁。それがまた感動的なのよ……」

「いつもなら立つことすら止めてるのに止めない中野先生に涙」

「いつもはキスクラでかおちゃんを落ち着かせようとする中野先生が今日は一緒に立って喜んでたの泣く」

千葉百音は銀メダルを獲得し、日本女子でのワンツーは2007年大会の安藤美姫、浅田真央以来19年ぶり。中井亜美は9位だった。



（THE ANSWER編集部）