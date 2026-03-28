【義母サブスク？合鍵にキレた俺】子どもらに事情を聞く⇒夫が怒る意味…不明＜第8話＞#4コマ母道場
義母が合鍵を使って、勝手に家に入っていたら……？ 嫁姑問題では、よく耳にするトラブルですよね。けれど今回のケースは少し違います。合鍵を使って家に入ってしまったのは、なんと妻の実母。しかも、旦那さんが不在のときでした。怒りをあらわにする旦那さんに対し、妻は何を思い、どう答えるのでしょうか。
第8話 私が身内びいき？
【編集部コメント】
最初はケンタさんの怒りに面食らってしまったリカさんでしたが、ケンタさんが勢いよく出て行ってくれたおかげで（？）、冷静に自分の考えをまとめることができました。そもそもなんで今回、このようなことが起こってしまったのか……。もちろん合鍵を勝手に渡して、勝手に入ったという部分だけ切り取ればお母さんにもリカさんにも反省点があるのかもしれません。けれど仕事をしている妻が必死で子どもたちの過ごし方を考えているのに、寄り添おうともせずに、さらに自分だけの休みを確保するために仕事だと嘘をついて休みを取ってしまったケンタさん。大いに反省する点があると思いますよ？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第8話 私が身内びいき？
【編集部コメント】
最初はケンタさんの怒りに面食らってしまったリカさんでしたが、ケンタさんが勢いよく出て行ってくれたおかげで（？）、冷静に自分の考えをまとめることができました。そもそもなんで今回、このようなことが起こってしまったのか……。もちろん合鍵を勝手に渡して、勝手に入ったという部分だけ切り取ればお母さんにもリカさんにも反省点があるのかもしれません。けれど仕事をしている妻が必死で子どもたちの過ごし方を考えているのに、寄り添おうともせずに、さらに自分だけの休みを確保するために仕事だと嘘をついて休みを取ってしまったケンタさん。大いに反省する点があると思いますよ？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙