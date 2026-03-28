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介護士がブチギレ「何でも屋じゃない」ありえない雑用の数々

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

介護士のはたつん氏が自身のYouTubeチャンネルで「【介護現場の闇⁉】断っていい？こんな雑用までありえない・・・ブチギレますよ。」を公開した。動画では、介護士が日常的に直面する「介護業務とは言い難い雑用」の数々を取り上げ、怒りを交えて問題提起している。



SNSで「これって介護職の仕事かよ」と呟いたところ大きな反響があったため、今回の特集に至ったと説明。動画内では、理学療法士や作業療法士がいるにもかかわらず介護士がリハビリ体操を行うことへの疑問を皮切りに、次々と驚きの事例を列挙する。「鉢植えの水やり」や「果物のカット」といった細かな要望から、「エアコンの掃除」「庭の草むしり」「畑を耕す」といった力仕事まで、本来のケアの範疇を超える業務が常態化していると指摘。「利用者が食べられるものを育てたいと言うから」という理由で畑仕事まで任される現状に、思わず笑い声を上げつつも呆れた様子を見せた。



さらに現代ならではの苦労として「スマホの使い方を教える」業務も紹介。「スマホ教室のお仕事だね」と皮肉交じりに語る。極めつけは、「詰まったトイレの修理」や「電球の付け替え」、さらには「犬の世話」や「雪かき」まで押し付けられるケースがあるという事実だ。雪かきについては「雪国では毎日。雪かき手当をつけてほしい」と切実な実態を訴え、「絶対介護業務ではない」と断じた。



動画の最後で、はたつん氏は「介護職はお手伝いさんではなく、利用者に対してケアを行う専門職だ」と力強く提言。「何でも屋」として扱われる現状に対して、「言えば何でもやると思ってはダメ」と釘を刺した。その上で、基本のケア以外は「オプションとしてプラス料金が発生する仕組みにすべき」という独自のアイデアを提案し、介護業界における業務範囲の明確化を強く訴えかけている。