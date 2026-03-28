新作公開記念、劇場版『名探偵コナン』過去作がABEMAで順次配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念し、３月28日（土）から劇場版『名探偵コナン』過去作８作品の配信を開始する。
『名探偵コナン』は、『週刊少年サンデー』にて1994年より連載中の青山剛昌による大人気推理漫画を原作としたアニメ作品。黒ずくめの組織に謎の毒薬を飲まされ、子供の姿になってしまった高校生探偵・工藤新一が“江戸川コナン”と名乗り、組織の正体を追いながら仲間たちと共に数々の難事件を解決していく物語が描かれる。TVアニメは1996年１月に放送を開始し、2026年１月８日（木）に放送30周年を迎えたほか、1997年よりスタートした劇場版シリーズもこれまで数多くのヒット作を輩出。４月10日（金）には劇場版第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が公開予定のほか、30周年イヤーとなる2026年もさらなる展開が予定されており、より一層の盛り上がりを見せている。
このたび「ABEMA」にて、劇場版『名探偵コナン』過去作の配信が決定。３月28日（土）からは、「ABEMA」初配信となる劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）』（2024）をはじめ、劇場版『名探偵コナン 世紀末の魔術師』（1999）、劇場版『名探偵コナン 銀翼の奇術師（マジシャン）』（2004）、劇場版『名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）』（2006）、劇場版『名探偵コナン 天空の難破船（ロスト・シップ）』（2010）、劇場版『名探偵コナン 異次元の狙撃手（スナイパー）』（2014）、劇場版『名探偵コナン 純黒の悪夢（ナイトメア）』（2016）、劇場版『名探偵コナン 紺青の拳（フィスト）』（2019）の８作品を配信開始。また今後も劇場版『名探偵コナン』過去作を順次配信予定。
なお「ABEMA」では、「名探偵コナン」無料チャンネルにて、TVアニメ『名探偵コナン』1000話以上を毎日無料放送中。
(C)1999 青山剛昌／小学館・読売テレビ・ユニバーサル ミュージック・小学館プロダクション・東宝・TMS
(C)2024 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
(c)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
『名探偵コナン』は、『週刊少年サンデー』にて1994年より連載中の青山剛昌による大人気推理漫画を原作としたアニメ作品。黒ずくめの組織に謎の毒薬を飲まされ、子供の姿になってしまった高校生探偵・工藤新一が“江戸川コナン”と名乗り、組織の正体を追いながら仲間たちと共に数々の難事件を解決していく物語が描かれる。TVアニメは1996年１月に放送を開始し、2026年１月８日（木）に放送30周年を迎えたほか、1997年よりスタートした劇場版シリーズもこれまで数多くのヒット作を輩出。４月10日（金）には劇場版第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が公開予定のほか、30周年イヤーとなる2026年もさらなる展開が予定されており、より一層の盛り上がりを見せている。
なお「ABEMA」では、「名探偵コナン」無料チャンネルにて、TVアニメ『名探偵コナン』1000話以上を毎日無料放送中。
(C)1999 青山剛昌／小学館・読売テレビ・ユニバーサル ミュージック・小学館プロダクション・東宝・TMS
(C)2024 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
(c)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996