「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２７日、ロサンゼルス）

ドジャースに今季から新加入したエドウィン・ディアス投手が１点リードの九回を無失点で締めて初登板初セーブをマークした。登板前には代名詞とも言える登場曲「Ｎａｒｃｏ」のトランペット生演奏も実施され、ベッツは「クールだったね」と振り返った。

タッカーの決勝打で１点を勝ち越した直後の九回、球場全体が暗転してトランペットが鳴り響いた。その中を走りながらマウンドへ向かったディアス。圧巻の登場シーンに遊撃を守っていたベッツは「クールだったね。あんなことがあるとは知らなかったけど、彼が登場する時はみんな安心感を感じると思う。そこにあのトランペットが加わってさらに気分が高まった」と振り返る。

ディアスは２死二塁のピンチを招くも、最後は遊ゴロをベッツがさばいてゲームセット。「最高だったよ。本当に感動した。ドジャースの一員として初めてマウンドに立ってトランペットを演奏してくれた後で投げる。素晴らしかった」と語り、特別演出については「ちょっと驚いた。まさか本物のトランペットを用意したのか？って思った。すごく楽しかった。ファンもきっと楽しんでくれたと思う」と笑みを浮かべていた。