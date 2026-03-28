先制弾の町田FWエリキが痛恨レッド。相手DFの足首付近に…“危険プレー”で一発退場
FC町田ゼルビアは３月28日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第５節で川崎フロンターレとホームで対戦。先制ゴールを挙げていたFWエリキが、終盤に一発退場となった。
問題のシーンは１−１で迎えた76分だった。自陣でのルーズボールに反応した川崎の丸山祐市がスライディングでクリアを試みたところ、遅れてチェックに入ったエリキと接触。両者がもつれるように倒れ込んだ。
リプレイ映像では、エリキの足が丸山の足首付近を踏んでしまったようにも見える形に。この場面でVARが介入し、上田益也主審がオンフィールドレビューを実施。その結果、危険なプレーと判断され、エリキにレッドカードが提示された。
先制点を奪う活躍を見せていたストライカーは、まさかの形でピッチを後にすることに。退場の際には、倒れた丸山に対して謝罪するような素振りも見せていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】町田エリキの美しすぎるボレー弾！
問題のシーンは１−１で迎えた76分だった。自陣でのルーズボールに反応した川崎の丸山祐市がスライディングでクリアを試みたところ、遅れてチェックに入ったエリキと接触。両者がもつれるように倒れ込んだ。
リプレイ映像では、エリキの足が丸山の足首付近を踏んでしまったようにも見える形に。この場面でVARが介入し、上田益也主審がオンフィールドレビューを実施。その結果、危険なプレーと判断され、エリキにレッドカードが提示された。
先制点を奪う活躍を見せていたストライカーは、まさかの形でピッチを後にすることに。退場の際には、倒れた丸山に対して謝罪するような素振りも見せていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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