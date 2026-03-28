『北斗の拳』餓狼伝説コラボでケンシロウ参戦 新作アニメの第1話＆第2話あらすじ＆場面カット解禁
アニメ『北斗の拳』18年ぶりの新作『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』が、4月10日よりTOKYO MXやBS11、Prime Videoで毎週金曜25時から放送・配信される。これを記念して、対戦格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』のSeason Pass 2追加キャラクターとして、ケンシロウの参戦が決定した。
【画像】筋肉ムキムキ！公開された『北斗の拳』新作アニメの場面カット
世紀末世界を生き抜いた伝説の拳士が、『餓狼伝説 City of the Wolves』の舞台“サウスタウン”に降臨。圧倒的な存在感を放つケンシロウが、本作のバトルシステムとどのように融合するのか、期待が高まる。
また、新作アニメ第1話・第2話の先行場面カット＆あらすじが公開された。
新作アニメは原作漫画『北斗の拳』生誕40周年を記念して制作されるもの。作アニメは映画『真救世主伝説 北斗の拳』第五部 ZERO ケンシロウ伝（2008年公開）以来、18年ぶりで、新スタッフ・キャストと最新の映像技術で原作の魅力を余すこと無く忠実に映像化していく。
原作漫画『北斗の拳』は、『週刊少年ジャンプ』で1983年〜1988年にかけて連載された作品で、最終戦争により文明社会が失われ、暴力が支配する世界となった世紀末を舞台に、北斗神拳の伝承者・ケンシロウが、愛と哀しみを背負い救世主として成長していく姿を描いたストーリー。
今でも多くの読者に愛されており、コミックスの累計発行部数は全世界で1億部を突破。テレビアニメ化（1984〜87年、1987〜88年）や劇場版アニメ化（1986年、2006年、2007年、2008年）、ミュージカル化（2021年）もされ、社会現象化した作品が、2023年9月13日に40周年を迎えた。
第1話「心の叫び」
【あらすじ】
199X年、核の炎が世界を包み人類は滅びたかに思われた。しかし人類は生き残り、わずかな水と食料を巡り争いを繰り広げていた。暴力が支配する時代の中、荒野を息も絶え絶えに進む一人の男がいた。その男は水を求め村へと入るが、村の自警団によって捕えられてしまう。村の長老が男の身体検査をすると、男の胸には７つの傷が刻まれていた……。
第2話「今日より明日」
【あらすじ】
北斗神拳の伝承者・ケンシロウとバットが荒野を歩いていると、武装したバギーに乗った悪漢たちの集団に追われる老人を目撃する。悪漢たちはその老人が大切に抱えていた「種もみ」を狙っていた。バットの制止を無視し、老人を助け出そうとするケンシロウ。そんなケンシロウを悪漢たちのリーダー・スペードの放ったボウガンの矢が襲う！
【画像】筋肉ムキムキ！公開された『北斗の拳』新作アニメの場面カット
世紀末世界を生き抜いた伝説の拳士が、『餓狼伝説 City of the Wolves』の舞台“サウスタウン”に降臨。圧倒的な存在感を放つケンシロウが、本作のバトルシステムとどのように融合するのか、期待が高まる。
新作アニメは原作漫画『北斗の拳』生誕40周年を記念して制作されるもの。作アニメは映画『真救世主伝説 北斗の拳』第五部 ZERO ケンシロウ伝（2008年公開）以来、18年ぶりで、新スタッフ・キャストと最新の映像技術で原作の魅力を余すこと無く忠実に映像化していく。
原作漫画『北斗の拳』は、『週刊少年ジャンプ』で1983年〜1988年にかけて連載された作品で、最終戦争により文明社会が失われ、暴力が支配する世界となった世紀末を舞台に、北斗神拳の伝承者・ケンシロウが、愛と哀しみを背負い救世主として成長していく姿を描いたストーリー。
今でも多くの読者に愛されており、コミックスの累計発行部数は全世界で1億部を突破。テレビアニメ化（1984〜87年、1987〜88年）や劇場版アニメ化（1986年、2006年、2007年、2008年）、ミュージカル化（2021年）もされ、社会現象化した作品が、2023年9月13日に40周年を迎えた。
第1話「心の叫び」
【あらすじ】
199X年、核の炎が世界を包み人類は滅びたかに思われた。しかし人類は生き残り、わずかな水と食料を巡り争いを繰り広げていた。暴力が支配する時代の中、荒野を息も絶え絶えに進む一人の男がいた。その男は水を求め村へと入るが、村の自警団によって捕えられてしまう。村の長老が男の身体検査をすると、男の胸には７つの傷が刻まれていた……。
第2話「今日より明日」
【あらすじ】
北斗神拳の伝承者・ケンシロウとバットが荒野を歩いていると、武装したバギーに乗った悪漢たちの集団に追われる老人を目撃する。悪漢たちはその老人が大切に抱えていた「種もみ」を狙っていた。バットの制止を無視し、老人を助け出そうとするケンシロウ。そんなケンシロウを悪漢たちのリーダー・スペードの放ったボウガンの矢が襲う！
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