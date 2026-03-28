『後ハッピーマニア』完結記念！ 安野モヨコが最終回を描き終えて想うこと【著者インタビュー・前編】
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「幸せ」を求めて恋の道を激しく突き進む主人公・シゲタカヨコの姿が、多くの読者を熱狂させた『ハッピー・マニア』。2001年の完結から18年ぶりに始まった続編『後ハッピーマニア』では、45歳になったシゲタが夫・タカハシから離婚を突きつけられるところからスタートした。またも多くの読者がシゲタの行く先を真剣に見守り続け7年、2025年10月、『後ハピ』はついに完結した。2026年2月には待望の完結巻となる第6巻が発売。「単行本が出て、やっとほっとした」と話す著者・安野モヨコさんに、あらためて『後ハッピーマニア』について振り返ってもらった。
■■シゲタさんたちの人生を、ある期間覗き穴で見せてもらって描いた
――最終回を描き終えて数ヶ月が経った今、あらためて『後ハッピーマニア』完結についてのお気持ちを聞かせてください。
安野モヨコさん（以降、安野）：6巻の単行本が出て、やっと本当にほっとしました。単行本で読んでくださっている方々の反応を見るまでは「最終回、こんなかよ！」と言われるんじゃないかと心配だったので（笑）。
――最終回、本当に素晴らしかったですし、実際そうした声ばかりだったかと思いますが、ご自身で読者の反応を見ていかがでしたか。
安野：思っていた以上にみなさん「すごく良かった」と言ってくださって。納得してくださっている……のだと思いますが（笑）、そうした感想を見て嬉しかったです。
――安野さんがnoteで連載している「ともしび日記」の完結に関する投稿には、深い思いを寄せていたことがわかる素敵なコメントがたくさんついていましたね。
安野：みなさん、すごく思い入れして読んでくださっていたんだなとわかって、とてもありがたかったです。長文の感想もいただいて。ただ連載中は後半になるにつれて反応が減っていたので「みんな飽きちゃったのかな……読まれていないんだなあ」と思っていたんですよ。
――「ハッピー・マニア」シリーズは、誰もが自分の人生と密着させすぎていて、さらっと感想を言えなくなる現象がありますよね……。
安野：確かに、友だち同士で感想を熱心に語ってくださっていた、というのもお聞きするのでそれもありがたいのですが。SNSだと「自分と全く違う生き物たちを面白おかしく見させてもらった」みたいな反応の方々と、「フクちゃんもシゲタも友だちだ！」みたいに我が事のような反応の方々と、大きく分けて2パターンがあって。「違う生き物」派の方々の中には「ギリギリ理解できたのが、恋愛に興味がない細谷」という声もありました。
――細谷はこれまでのシリーズ中には出てこなかったタイプの、独特の魅力のある人ですよね。「心の底から興味ねーのよ／愛とか恋とか女と男に」というシゲタが働く探偵事務所の同僚です。
――細谷を出そうと思ったのはなぜだったのでしょう。
安野：『ハッピー・マニア』を描いている時に、恋愛ばかりしているシゲタのことが理解できなすぎる！という感想が結構あって。『後ハピ』ではそう思う方たちにも、こいつの気持ちはわかる！と思ってもらえるキャラクターを出したかったんです。それと、探偵事務所の方たちに話を聞くと、ありとあらゆる浮気の現場を目撃してしまう仕事なので、人間不信になったり、恋愛に興味がなくなったりする方も多いそうなんですよ。それはそうだよなあと思って細谷を描いたのもありますね。
――「ハッピー・マニア」シリーズを描き終えた、というお気持ちも強いですか？
安野：どうでしょう……今のところ続編を描くつもりはなくて。自分と同時に生きているシゲタさんたちの人生を、ある期間、覗き穴で見せてもらって描いたという感覚で。連載中は自分からそこに突っ込んでいっていたわけですけど、終わったら自分としても彼女たちのことがあまり気にならなくなっている。終了後に「あの人は今？」とか「アラフィフあるある」みたいなおまけのイラストを描く機会があったんですが、すごく描きづらくて。シゲタさんたちに「最近どう？」って聞きたいのに、どこかに遊びに行っちゃってて「知らんがな」と言われてしまう、みたいな（笑）。連載中は隣の部屋で暮らしているような感覚で、頑張らなくてもいくらでも浮かんだのに。
■■今見ると「ここ、もう1コマ笑わせられただろう！」みたいなところもあります（笑）
――『後ハピ』は45歳で無職のシゲタさんがタカハシに離婚を切り出されるところから始まり、フクちゃんの家族＆仕事の問題など、中年以降の人生にリアルに迫っていく物語ですが、「ハッピー・マニア」シリーズならではの爆発的な面白さ、エンタメ性が変わらずずっとありました。
安野：（前作の）『鼻下長紳士回顧録』からは完全に切り替えて、どれだけ読者の方がその回を読んで満足してくれるかを重視していました。『鼻下長』は自分が「この装飾かわいく描けた！」と思える満足度を追求していたんですけど、『後ハピ』では絵の完成度は求めていなかったですね。
――でもここでしか見られない絵がたくさんあって……人物の表情、身体の線、コマ割りからくるスピード感など、このシリーズならではのキレと勢いを感じます。例えば、疲れて帰ってくるシゲタさんの動きを連続で見せている4コマなどは「これを見たかった…！」と思いながら読んでいました。
安野：ああいう絵は、パパッと描いてるように見えて実は描くのがめちゃくちゃ大変なんです（笑）。家に着いてバタンと倒れたところだけを描いて「あー疲れた」でもいいんですが、4体くらいヨロヨロした状態を描いたほうが「もう……本当に……疲れた」みたいに見える。みんなに「そうなのよ！」と感じてもらうための努力は惜しまないというか、基準は常に読者にある、という描き方をしていました。
――絵としての完成度を高めるのとは違う大変さがあるのですね。
安野：大変さの種類が違うのかなと思います。あと『鼻下長』を描いていた時は体力も精神力もなくて。そういう時は自分が楽しく絵が描けていないと体が動かない。『後ハピ』では、楽しくない絵も描きたくない絵もストーリー上必要なのでいっぱい描いていました。
――逆に、楽しくなくても必要な絵を描けるようになってきていた、ということでしょうか。
安野：本当にその通りで。『鼻下長』の頃は、それができなかったんですよね。楽しい絵を描くことでなんとか走り抜いた感じです。なので『後ハピ』が始まった頃の絵は、まだ『鼻下長』の時の感覚が残っていて若干イラストっぽいというか……まだ絵を描くことで楽しもうとしていたのがわかる。だんだんちゃんと仕事として描くようになっていきましたね。6巻の絵を見ると今度はだいぶ疲れてきているのがわかるんですけど。今見ると「もっとこういう絵が描けただろう！」とか「ここ、もう1コマ笑わせられただろう！」みたいなところもあります（笑）。
――「笑わせられた」なんですね。ギャグも「ハッピー・マニア」シリーズならではの振り切れた面白さがずっとありました。
安野：世代の違いによるノリの違いというのはあるので、若い方が読んだ時に「何が面白いのか全然わからない。ギャグが寒い」と言われるかなとは思ったんですよ。でも自分と同じぐらいの歳の人が笑えればそれでいいのだ、と思って描いていました。
――ラストは、それぞれ離婚したシゲタさんとフクちゃんが一緒に海で風に吹かれている……というまさに納得感のあるシーンでした。あの終わり方はどのあたりで決まったのですか？
安野：最初のネームだとフクちゃんは離婚を回避していたと思います。シゲタとフクちゃん、どっちも離婚するのもどうなんだろう？と思ったんですよ。逆にフクちゃんが離婚してシゲタは元に戻っていくのでもよかった。でも何回描いても、そうならなくて。離婚した後でタカハシがシゲタを訪ねて来るシーンを描いたのは、もしかしてここから復縁の道があるかも？という可能性を探っていたからなんです。それなのに、シゲタはいきなり蹴りを入れる（笑）。
――「25ansキック」以来、20年ぶりのキックでしたね。戻ることがないと可視化されたような清々しいシーンでした。海のシーンで印象的だったのが、髪がものすごく逆立っているシゲタさんとフクちゃんの姿です。あの絵はどんなふうに描かれたのでしょう。
安野：海のシーンって、きれいなものとして描かれることが多いと思うのですが、実際には髪がバーッと逆立ったり、髪が口に入ったり、そこに砂も入ってうわー！となったりする。風が強くて何を言っているかも聞こえないし、全然美しくない。シゲタとフクちゃんなら、きれいに終わるわけないんだよな、と。雑誌掲載時は、海がもっと穏やかだったんですよ。私が資料としてアシスタントさんに渡した海の写真が穏やかだったので。でも単行本で手を入れる時に「三角波を立ててください」とお願いして、風が強い海の状態にしてもらいました。
――そして、また海に来たいか、という話になってシゲタさんは「『来たくなかった』って言いながら来たい…」と言います。これはスルッと出てきたセリフですか？
安野：いや、何回も書き直したと思います。フクちゃんが海を人生とか結婚に喩えますよね。いいところかと思って来てみても、髪もぐちゃぐちゃになるし「もうどうするのこれ？」みたいな状態になるよね、と。それでもシゲタさんはまた来たいって思いそうだと私も思ったし、シゲタさんは「自分はそうなんだろうな」って言いそうだなと。
――シゲタさんは、自分という人間を理解したんだなあ、としみじみとしました。「ともしび日記」では「シゲタさん傷付いていたんだね。それなのに次々と男と出会わせたりしてすまなかった！ごめんよ…」と書いていらっしゃいましたね。『後ハピ』を描きながらあらためてシゲタさんのことがわかっていった、ということだったのでしょうか。
安野：というより私の中に「シゲタさんってこういう人でしょ？」みたいな思い込みがあったんですよね。男の人が好きで、ついそっちに行っちゃう人。本人も年齢的にもうそれはあんまりないかなと思いながらも捨てきれない……そういう人だと型通りに考えてしまっていました。でもそう思いながらネームを描いていると、やっぱりなにかが違うなと感じるんですよね。6巻のシゲタさんは一番元気がないんです。それは付き合わなくていい井澤と付き合っているからなんですよ。
――井澤は探偵事務所の社長ですね。タカハシと似たタイプで、あちらがシゲタさんを好きになります。
安野：シゲタさん自身ももうタカハシ似の男とうまくいきたいとは思っていなくて、間違えた方向に行っちゃっていると気がついているのに、なかなか修正がきかなかった。若い時みたいに思い切りよく「違う！」ってできなくなっている。でも人生でそういうことってありますよね。「そっちじゃなかったな」ということが。
――ありますよね……。『ハッピー・マニア』を読み返すと、あらためて若い頃のシゲタさんにとって「ハッピー」イコール「恋」だったことがよくわかるのですが、『後ハピ』で変化があったのを感じました。
【後編につづく】
取材・文：門倉紫麻