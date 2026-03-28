「３バックって、語弊があるかもしれないけど簡単」そのうえで中澤佑二が冨安健洋を“凄い”と言う理由「隣のCBのカバーまでできる」
元日本代表DFの中澤佑二氏が、『DAZN』が配信する「内田篤人のFOOTBALL TIME」に出演。森保一監督が率いる日本代表のDF陣について語った。
注目しているCBを訊かれると、「もう全員、注目したいけれども」と応じ、「谷口（彰悟）君には頑張ってほしい」と続ける。
「ベテランというか、30（歳を）超えてる選手は、どうしても日本って世代交代、世代交代と言われるなかで、谷口君には頑張ってもらいたいっていうのは個人的なところ」
さらに、スコットランド、イングランドと対戦する３月シリーズで久々に招集も、怪我のため不参加となった冨安健洋の名前も挙げる。
「日本代表のことを考えると、僕はもう、冨安選手が早く良いコンディションになることで、フォーメーションの幅が広がるのかなっていう。４バックでどこでもできるし、１対１も強いし」
では、冨安のどんな部分を評価しているのか。
「昔、福岡にいた時からそうなんだけど、やっぱりカバーリングの能力も高いっていうか、意識が強い。４バックができるセンターバックはすごく優秀だと思ってる。３バックって、すいません、ちょっと語弊があるかもしれないけど、簡単なのよ。５人でこの幅（ピッチの横幅）を守れるから。単純に言えば。
５が並べば、攻めるほうがちょっと一回、躊躇する。だけど４ってスペースがたくさんある分、守る範囲も広い。で、２トップ対４バックになってくると、単純にセンターバックの２枚対２トップの戦いにもなるから、カバーがない。
そのなかで冨安選手は、自分と相手とのバトルも、自分のマークのないバトルもあるんだけど、隣のセンターバックのカバーまで当時できていた。これは凄いなと思った。これができる４バックのセンターバックって、能力が高くないとできない」
また、現在の森保ジャパンでは、CBに充実の戦力が揃う。谷口や冨安のほか、板倉滉、町田浩樹、渡辺剛、伊藤洋輝、鈴木淳之介、瀬古歩夢、安藤智哉、高井幸大など欧州組がずらり。そのリストを見ながら、中澤氏は「いやもう凄い。それぞれ身長も大きくなったっていうのもあると思いますけど、プラスでスピードもあるし、何よりも技術的な能力も高い。弱点がない」と称賛した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
注目しているCBを訊かれると、「もう全員、注目したいけれども」と応じ、「谷口（彰悟）君には頑張ってほしい」と続ける。
「ベテランというか、30（歳を）超えてる選手は、どうしても日本って世代交代、世代交代と言われるなかで、谷口君には頑張ってもらいたいっていうのは個人的なところ」
「日本代表のことを考えると、僕はもう、冨安選手が早く良いコンディションになることで、フォーメーションの幅が広がるのかなっていう。４バックでどこでもできるし、１対１も強いし」
では、冨安のどんな部分を評価しているのか。
「昔、福岡にいた時からそうなんだけど、やっぱりカバーリングの能力も高いっていうか、意識が強い。４バックができるセンターバックはすごく優秀だと思ってる。３バックって、すいません、ちょっと語弊があるかもしれないけど、簡単なのよ。５人でこの幅（ピッチの横幅）を守れるから。単純に言えば。
５が並べば、攻めるほうがちょっと一回、躊躇する。だけど４ってスペースがたくさんある分、守る範囲も広い。で、２トップ対４バックになってくると、単純にセンターバックの２枚対２トップの戦いにもなるから、カバーがない。
そのなかで冨安選手は、自分と相手とのバトルも、自分のマークのないバトルもあるんだけど、隣のセンターバックのカバーまで当時できていた。これは凄いなと思った。これができる４バックのセンターバックって、能力が高くないとできない」
また、現在の森保ジャパンでは、CBに充実の戦力が揃う。谷口や冨安のほか、板倉滉、町田浩樹、渡辺剛、伊藤洋輝、鈴木淳之介、瀬古歩夢、安藤智哉、高井幸大など欧州組がずらり。そのリストを見ながら、中澤氏は「いやもう凄い。それぞれ身長も大きくなったっていうのもあると思いますけど、プラスでスピードもあるし、何よりも技術的な能力も高い。弱点がない」と称賛した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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