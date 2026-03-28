伊東純也、“泰然自若”でロバートソンに挑む！「どんな相手でもやることは変えない。相手より自分主体で行けたら」

伊東純也、“泰然自若”でロバートソンに挑む！「どんな相手でもやることは変えない。相手より自分主体で行けたら」