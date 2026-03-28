F1日本GP

自動車レースF1の今季第3戦、日本グランプリ（GP）は27日、三重県の鈴鹿サーキットでフリー走行1・2回目が行われた。1回目でトップタイムの1分31秒666を記録したジョージ・ラッセル（メルセデス）が車載無線で発した言葉が話題を集めている。

フリー走行1回目、ラッセルがセルジオ・ペレス（キャデラック）をオーバーテイクした瞬間だった。車載無線でラッセルは「あの馬鹿者は一体何をやっているんだ？」と漏らした。チームスタッフが「分からない」と返答すると、ラッセルは重ねて「一体誰なんだ？」と質問。「ぺレスだよ」と教えられると「ペレスね。やっぱり。絶対そうだと思った」と口にした。

このやり取りに英衛星放送「スカイ・スポーツ」F1専門Xも注目。「ラッセルは、鈴鹿で遭遇したトラフィックに不満の様子」と記して、会話の内容を紹介した。海外ファンからは「フリー走行1回目で最速タイム出したのに、最初の行動が無線でペレスの文句かよ（笑）」「ラッセルは無線で他のドライバーの悪口ばかりだな」「まだフリー走行1回目だぞ！」「自己中がすでに癇癪起こしているぞ」と、呆れたような声が寄せられた。

フリー走行1回目でトップタイムを出したラッセルは、2回目ではオスカー・ピアストリ（マクラーレン）、キミ・アントネッリ（メルセデス）に次ぐ3番目のタイムだった。ペレスは1回目で19番目、2回目は20番目のタイムだった。



（THE ANSWER編集部）