三浦桃香、ワンピ姿を披露！「嬉しい気持ちが溢れてる」

ティーチングプロとしての活動やゴルフ番組への出演などマルチに活躍している三浦桃香が自身のInstagramを更新。ステーキレストランでのオフショットを公開した。

「嬉しい気持ちが溢れてる」ステーキを満喫する三浦プロ

三浦プロはレストランでのオフショットを公開。

公開された写真では、プレートには食べやすい大きさにカットされたステーキが並び、付け合わせとしてほうれん草のクリーム和えとマッシュポテトのような白い付け合わせが添えられています。白を基調としたレース調のトップス姿の三浦プロは、皿に手を添えるようなポーズでにっこり。店内の落ち着いた雰囲気も相まって、プライベート感が漂う一枚となっています。

ステーキを目の前にほほえましい写真を披露した三浦プロですが、「せっかちすぎて焼肉もステーキも1時間滞在できない」と意外な素顔を告白。ゆっくり食事を楽しむタイプではないことを明かしつつも、食事の時間そのものを前向きに満喫しているようでした。

せっかちな性格を明かしながらも、目の前の一皿をしっかり楽しむ三浦プロの投稿にファンからは「ドレスアップもええね」「焼肉1時間は早すぎない」「めっちゃ美味そう…」といった声が寄せられました。

いかがでしたか？ ぜひ三浦プロのツアーでの活躍をチェックしてみてくださいね！

【参考】

※momokamiura_official／Instagram