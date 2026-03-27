商品改良版「CX-80」にSNSで反響続々

2026年3月19日、マツダは3列シートのフラッグシップSUV「MAZDA CX-80」を改良し、同日より全国のマツダ販売店にて発売しました。SNS上ではどのような反響があるのでしょうか。

MAZDA CX-80は、マツダが2022年より順次グローバル展開を進めてきた「ラージ商品群」の国内向けフラッグシップモデルです。

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エンジン縦置き・後輪駆動ベースAWDを採用した新世代プラットフォームによる優れた操縦安定性と、高出力パワートレインがもたらすパワフルな走り、そして日本の美意識を反映した上質な内外装を特長としています。

国内ではスポーティな走りを追求した2列シートモデルのCX-60に続く、ラージ商品群の第2弾として2024年10月より発売されました。

3列シート・6人および7人乗りに対応し、上質な移動体験の提供を目指したモデルです。ボディサイズは全長4990mm×全幅1890mm×全高1710mm、ホイールベース3120mmと、国内ラインナップでも最大級の堂々とした体格を持ちます。

パワートレインは3タイプを設定。2.5リッター直列4気筒ガソリン＋モーターの「e-SKYACTIV PHEV」、3.3リッター直列6気筒ディーゼルエンジン＋モーターの「e-SKYACTIV D 3.3」、そして3.3リッター直列6気筒ディーゼルエンジンの「SKYACTIV-D 3.3」が用意されます。

今回の商品改良では、まず全グレードでマツダコネクトの操作性が改善され、Apple CarPlay／Android Autoのタッチパネル操作機能が追加されました。直感的なタッチ操作が可能になったことで、ナビや音楽の操作がより手軽になっています。

快適性の面では、フロントドアガラスを遮音ガラスへ変更し、風切り音の低減が図られています。長距離移動の多い3列シートSUVならではの改善点として、高速での静粛性が気になっていた方にも嬉しいポイントとなりました。

デザイン面では、「XD Drive Edition Nappa Leather Package」「XD-HYBRID Drive Edition Nappa Leather Package」の両グレードにおいて、シフトパネル／コンソールとドアトリムの加飾が「メッシュメタル：シルバーベゼル」から「マットブラックヘアライン：シルバーベゼル」へと変更されました。より引き締まった印象の室内空間へと仕上げられています。

グレード体系も大きく見直されました。新たに「XD-HYBRID Drive Edition Nappa Leather Package」が追加された一方、「XD-HYBRID Exclusive Sports」「XD-HYBRID Exclusive Modern」「PHEV L Package」の3機種が廃止されています。

シートバリエーションについても、「Premium Sports」「Premium Modern」は6人乗りキャプテンシート仕様に統一され、それ以外のグレードでは7人乗りベンチシートまたは6人乗りセンターウォークスルーから選べる構成となりました。

価格は、ディーゼル2WDのXD Drive Editionで478万1700円、プラグインハイブリッド4WDのPHEV Premium Modernで714万4500円（いずれも消費税込）となっています。

このように新しくなったCX-80に対してSNSでは「荷物載って、3列使えて、カッコイイSUVのCX-80が最適解！」や「FR、ディーゼルを選べば、500万円以下と価格的にハードルが大きく下がったのが魅力的」など、3列シートSUVの希少性と価格に優れたコスパに歓喜の声が沸いていました。

変更点に関しても「従来は価格の高いXD-HYBRIDのみの設定だったタン内装が素のディーゼルでも選択可能になったのが嬉しい」や「ウォークスルー機能がさらに使いやすくなったのが良き」など、マツダのフラッグシップモデルに対する意気込みが感じられます。

今回のアップデートにより、発売から約1年半が経過したCX-80の完成度はさらに高まりました。フラッグシップにふさわしい装備の充実と、購入しやすいグレード構成の両立が図られており、ファミリー層を中心に引き続き高い注目を集めそうです。