安価なベーシック仕様の投入で巻き返し

欧州で好調に売れてきたテスラの中型SUV、モデルY。近年は人気に陰りが見えるが、2025年に安価なベーシック仕様が投入され、巻き返しが図られている。装備と性能の再考で、英国では保険料の削減を叶えつつ、数年後の残価額を上昇させている。

【画像】バッテリーは65.0kWhから テスラ・モデルY ロングレンジRWD 競合の電動SUVは？ 全169枚

加えて、同年には大幅なアップデートも受けている。サイバートラック風のヘッドライトを得るなど、「ジュニパー」仕様としてスタイリングも更新された。価格を下げつつ、内容を強化するという、2本の柱による大胆な戦略が取られたといえる。



テスラ・モデルY ロングレンジRWD （英国仕様）

モデルYの競合モデルは、数年前の比ではないほど増えている。その多くは、最新のバッテリーEV用プラットフォームを採用し、航続距離や急速充電で肩を並べる。今回はお手頃なベースグレードのRWDで、仕上がりを確かめてみよう。

駆動用バッテリーは非公表だが、テスラへ確認したところ廉価版のRWDは65.0kWhで、試乗したロングレンジは78.0kWh。後輪駆動で駆動用モーターはリアに載り、最高出力は300psと予想される。ツインモーター版と異なり、ブーストモードはない。

洗練度が増したスタイリング 軽めの車重

ボディは、曲線的なシルエットは変わらないが、小変更で洗練度は増した。滑らかな前後のバンパーは空気抵抗を減らし、テールライトも新しく、リップスポイラーを追加。スリムなヘッドライトは、廉価版では中央のライトバーが省かれ差別化される。

ボディサイズは若干拡大。全長4790mm、全幅1920mm、全高1624mmで、幅が広め。ホイールベースは変わらず2890mmだが、長い側にあり、優れたパッケージングに貢献する。鋳造部品を見直し、軽量化しつつ、ボディ剛性は3％増している。



テスラ・モデルY ロングレンジRWD （英国仕様）

前がダブルウイッシュボーン、後ろがマルチリンクとなるサスペンションは、上位グレードの「プレミアム」ではないロングレンジRWDでは、前後ともコイルスプリングに周波数感応ダンパーという組合せ。2025年の改良で、若干ソフトに調整されたという。

ロングレンジの駆動用バッテリーは小さくないが、試乗車の車重は1923kgと、ひと回り小さいアウディQ4 e-トロンなどより約200kgも軽い。前後の重量配分は、47：53だ。

万人受けしにくいモニター中心のシンプル車内

シンプルなインテリアは、従来どおり。全体的な統一感は高いが、ダッシュボードまわりに物理スイッチはない。万人受けする空間とはいえないものの、小変更で素材は上質感が増し、間接照明が仕込まれ、センターコンソールも一新された。

中央のタッチモニターは15.0インチ。表示は鮮明で素早く反応し、主な機能へワンタップでアクセスできる。ただし、アイコンやメニューが小さく、運転中の操作は難しい。



テスラ・モデルY ロングレンジRWD （英国仕様）

アップル・カープレイやアンドロイド・オートには非対応だが、スポティファイやアップル・ミュージックなどは利用できる。標準装備となる運転支援システム、オートパイロットの設定もタッチモニターを介するが、アイコンが常時表示され操作は簡単だ。

ドライバー正面に、メーター用モニターがないことも変わらない。前方視界は広いが、スピードを確かめるのに、タッチモニターの隅を見る必要があるのは不便だろう。

ゆとりある車内空間 広い荷室は明らかな強み

アップデートで、後席側に小さなタッチモニターとシートヒーターが追加されたが、ベースグレードのRWDには備わらず。価格を抑えるため、前後のシートは全面が合成皮革で覆われる。ステレオは簡素な7スピーカー構成でも、音質は悪くない。

ガラスルーフはパノラミックではなく、面積の狭い一般的なサンルーフ状になる。とはいえ、プレミアム・グレードとの違いは、その程度。試乗車は、天井が軋んでいたが。



テスラ・モデルY ロングレンジRWD （英国仕様）

前後の乗員空間は、クラス最高水準ではないとしても広い。膝前や頭上に不満ない余地が残り、シートの座面が高く、快適な姿勢でくつろげる。リクライニングは、上位モデルは電動ながら、試乗車では手動になる。

大きな荷室が生む実用性は、確かな強み。床下を利用できるリア側だけでも、854Lとかなりの容量があるが、フロントのボンネット下にも、充電ケーブルを余裕でしまえる117Lの空間が確保される。後席の背もたれを倒せば、2138Lまで拡大できる。

肝心の走りの印象とスペックは、テスラ・モデルY ロングレンジRWD（2）にて。