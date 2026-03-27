テレビ朝日系「アメトーーク！」が２６日に放送され、蛍原徹がＭＣを務めた。

この日は、東野幸治、キングコング・西野亮廣、品川庄司・品川祐をゲストに「東野・西野・品川の３人矢印トーーク」を進行した。

東野は西野に相談する形で「そろそろ、（自身の）賞味期限切れてない？」と聞いた。西野は「はい。これは東野さん、蛍原さん、もう終わります…」と断言。「この年代の人の…。５８（歳）ですよ？師匠じゃないですか」と話した。

東野は以前から西野に「そもそも、昔言われたんですよ。『東野さんって奇跡ですよ。調子乗らないでください。人気ない、ＣＭない、今出てるのが奇跡です』と」と苦笑で振り返った。

西野は「だから何かのエラーなんですよ。東野幸治が（現在も売れっ子として）存在してるのは。完全にエラーで。本当はもう１０年前に死んでるはずです」と一刀両断で笑わせた。

蛍原が「ちなみに東野さん、ちょっと去年の話…。レギュラー番組一気になくなった…」と話すと、東野は「ワイドナショー（フジテレビ系）とか行列（のできる相談所、日本テレビ系）とか…。これ終わったんですよ。エラいもんで、ホンマに…。明るい世界がモノクロになった。蛍ちゃんの距離感が３倍ぐらい向こうにしか見えへんぐらい…」と、昨年３月でレギュラー３番組が一気に終了した際の心境を率直に明かして笑わせていた。