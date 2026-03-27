「ドジャース８−２ダイヤモンドバックス」（２６日、ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手が２年連続となる開幕戦の先発マウンドに上がり、６回２失点で降板。四回に痛恨の先制２ランを被弾したが、以降は打者９人連続アウトの無双投球で打線の援護を呼び、野茂英雄に並ぶ日本人最多タイとなる開幕２勝目を手にした。

初回にはロボット審判による「ＡＢＳチャレンジ」で見逃し三振がボール判定に覆る珍事があったが「もちろん不利になったり、有利になったりはありますけど、正しいジャッジをしてもらえるのは好きだなと思います」と明かした。コントロールが大きな武器なだけに、ボール１個分の出し入れをきっちり判定してもらえるのは山本にとってプラスと言える。

四回こそ「悪いボールではなかったですけど、少しはじきかえされるボールだったかなと」とペルドモにカウント２ストライクから先制２ランを被弾したが、以降は打者９人連続アウトの圧巻投球。「シーズンの一発目なんでホッとする。これからも頑張りたい」と初勝利に安堵の色をにじませた。

一挙４点のビッグイニング直後の六回は３巡目となった先頭・マルテを二ゴロに打ち取り、続くキャロルにはボールが先行しながらもスプリットで二ゴロに仕留めた。一発を浴びたペルドモには低めのスプリットで空振り三振に斬った。先制２ラン後は打者９人連続アウトの圧巻投球。ベンチでロバーツ監督とハグを交わした。そして大谷翔平投手、フリーマンからたたえられるシーンもあった。

打線は七回に一挙４点を奪ってダメ押しした。「なるべく工夫してできたかなと思います」と手応えをにじませた。ロバーツ監督は試合後「山本はホームランを打たれた後に立て直した。しかもベストの状態じゃない中で六回まで投げきったのは本当に見事だった」と称賛を惜しまなかった。