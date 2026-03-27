これ100円はまずいって！「専門店が泣くレベル！」「形が秀逸！」使い手目線の優秀商品

デンタルフロスを使用する方が増えていますが、実は苦手意識がある筆者…。指に巻き付けて使う上、ちょっとしたテクニックも必要なので上手く扱えずにいました。そんな中、セリアで便利な商品を発見！フロスと歯間ブラシが一体になったアイテムで、しっかりとケアできる優れもの。形状も秀逸で使い心地が良いですよ◎

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商品情報

商品名：2wayソフト歯間フロス

価格：￥110（税込）

入り数：13本

販売ショップ：セリア

JANコード：4545244688455

100円とは思えないクオリティ！セリアの『2wayソフト歯間フロス』

実は口腔ケアグッズが充実しているセリア。今回も衛生グッズ売り場に並んでいた、気になるアイテムを見つけたのでご紹介していきます！

『2wayソフト歯間フロス』は、デンタルフロスと歯間ブラシが1つになった便利な歯間ケアグッズ。チャック付き袋で保管もしやすそうだったため、試しに購入してみました。

口腔内に残った食べかすを除去するには、デンタルフロスに加えて歯間ブラシも併用するとより効果的とよく聞きます。それぞれを持ち替える必要がなく、これ1つで完結するのは便利ですよね。

13本入りで価格は110円（税込）。

本数は決して多くないものの、一体型になった商品をあまり見かけないこともあり、身近なセリアで手頃に購入できるのは助かります。

よくあるデンタルフロスは糸を指に巻き付け、ちょっとしたテクニックも要るので、筆者は苦手意識があります。外出先では使いにくいこともあり、なかなか慣れませんでした。

しかし、この歯間フロスは柄が付いているため、糸を指に巻き付ける必要がなく、鏡を見ながら片手で簡単に歯間に挿入できるのがGOOD！

1本ずつがコンパクトな形状なのでポーチに忍ばせやすく、外出先やオフィスでの食後ケアにもサッと手軽に使用できます。

使い手目線の形状で優しくしっかりと口腔ケアできる！

フロスは1本の糸のように思えますが、よく見ると微細な糸が束ねられています。

柄の指で掴む部分はグリップのようなものがついており、平らで広くなっているため使いやすいです。

ラバーブラシ部分は、細かい歯垢や食べかすを除去するのに最適。この部分が特に優秀です！

柔らかいので歯肉が痛くなりにくく、若干角度がついているのと、先端が細くなっている形状のおかげで隙間に入れやすいです。

価格の手頃さに対して、使い手目線の設計でよく考えられた歯間ケアグッズでした！

今回は、セリアで見つけた『2wayソフト歯間フロス』をご紹介しました。

自宅でも外出先でも、手軽にしっかりとケアできておすすめです。セリアで見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。