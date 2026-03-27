ファミリーマートにて、任天堂のNintendo Switchソフト『あつまれ どうぶつの森』のキャンペーン開催。

「どうぶつの森」デザインのスキンケア用品やタンブラーなど、注目の新グッズも多数ラインナップされます☆

ファミリーマート『あつまれ どうぶつの森』キャンペーン

キャンペーン開始日：2026年3月31日（火）

開催店舗：全国のファミリーマート約16,400店舗

ファミリーマートにて、ソックスやコスメでかわいく“春支度”できる『あつまれ どうぶつの森』キャンペーンを開催。

キャンペーンでは、「どうぶつの森」デザインの「タオルインポーチ」と「ラインソックス」がファミリーマートオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」から登場します。

ほかにも、Mitea ORGANIC（ミティア オーガニック）の「どうぶつの森」デザインのスキンケア＆メイク商品をはじめ、様々な「どうぶつの森」関連グッズを展開。

さらに4月7日からは、対象商品を2個購入することで、春のおでかけにピッタリな『あつまれ どうぶつの森』オリジナルトートバッグがもらえるキャンペーンも実施されます。

また東京・大阪の3店舗では『あつまれ どうぶつの森』のラッピング店舗も展開される、スペシャル企画です☆

タオルインポーチ

価格：2,290円（税込）

発売日：2026年3月31日（火）より順次

柄：まめきち＆つぶきち

サイズ：

ミニタオル 23×23cm

ポーチ 22×16cm

ファミマオンライン抽選受付期間：2026年3月31日(火)10:00〜4月13日(月)23:59

「まめきち」と「つぶきち」をデザインしたポーチの中に、

特別デザインのタオルを入れたタオルインポーチです。

ポーチやタオル、タオル付ポーチの3WAYで使用できます。

ラインソックス

価格：600円（税込）

発売日：2026年3月31日（火）より順次

柄：たぬきち

サイズ：22cm-25cm／25cm-28cm

ファミマオンライン抽選受付期間：3月31日(火)10:00〜4月13日(月)23:59

『あつまれ どうぶつの森』の特別デザインを使用したラインソックス。

作品の世界観を感じさせるカラーリングがポイントです。

足底には「たぬきち」のラバープリントが入っています。

こどもくつした

価格：600円（税込）

発売日：2026年3月31日（火）より順次

柄：たぬきち

サイズ：13cm-19cm／19cm-22cm

ファミマオンライン抽選受付期間：3月31日(火)10:00〜4月13日(月)23:59

親子でお揃いコーデが楽しめる、キッズ用ラインソックス。

足底にプリントされた作品ロゴと「たぬきち」がとってもキュート☆

Mitea ORGANIC「どうぶつの森」コレクション

マッシュビューティーラボが運営する「コスメキッチン」プロデュースのスキンケアブランド「Mitea ORGANI」と「どうぶつの森」のコレクションが登場。

窓からのぞくどうぶつたちとカラフルなパッケージが毎日の暮らしを楽しく彩ります。

ファミペイスタンプキャンペーン「Miteaコース」

実施期間：

・キャンペーン期間：2026年3月31日（火）〜4月20日（月）

・応募期間：2026年3月31日（火）〜4月24日（金）

賞品：「どうぶつの森」ポーチセット

対象：ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示し、スタンプを3個集めた方

当選人数：30名

内容：あつまれ どうぶつの森 ペンケースS・＜どうぶつの森＞ダイカットミラー（あつまれ どうぶつの森ラッピング×エコバッグS（しずえ）でお届け）

対象コスメ：ファミリーマート店舗で販売するMitea ORGANIC「どうぶつの森」コレクション全15商品が対象となります

期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、Mitea ORGANICの対象コスメを購入すると、1種につきスタンプが1個たまります。

スタンプを3個ためて応募された方の中から抽選で「どうぶつの森」グッズが、合計30名に当たります☆

※数量限定につきなくなり次第終了となります

※一部の店舗では取扱いのない場合がございます

予約販売：ファミマオンライン「Mitea ORGANIC リップ3色＆シリコンリップケース（Mitea型）」

価格：5,186円（税込）

予約申込期間：2026年3月31日（火）10:00 〜 4月6日（月）23:59

商品お渡し期間：2026年4月17日（金）10:00 〜 4月30日（木）23:59

サイズ：

・約D20×W140×H190mm（リップケース）

・約D26×W26×H105mm（リップクリーム）

※パッケージサイズ

「ファミマオンライン」にて<どうぶつの森>Mitea ORGANIC リップ3色＆シリコンリップケース（Mitea型）の予約を販売実施。

「どうぶつの森」の葉っぱのマーク型のリップケースとMitea ORGANICの限定リップ3色がセットになっています。

毎日持ち歩きたくなるチャーム型なのもポイントです☆

おでかけ気分を盛り上げる「どうぶつの森」グッズを販売

キャンペーンにあわせて、「あつまれ どうぶつの森」の様々なグッズを店頭にて販売。

日常使いはもちろん、旅行や春のおでかけの相棒にもぴったりなグッズが揃えられています。

※一部の店舗では取り扱いがない場合があります

※数量限定のため、なくなり次第終了となります

※店舗によって発売日が異なります

あつまれ どうぶつの森 タンブラーBOOK

価格：2,959円（税込）

発売日：2026年3月31日（火）

種類：全2種類（さくらver.、喫茶ハトの巣ver.）

容量：450mL（適正容量 380mL）サイズ（約）：高さ12×飲み口直径8.5cm

販売元：宝島社

発売店舗：全国約9,000店舗

『あつまれ どうぶつの森』デザインがかわいい、タンブラーBOOK。

春にぴったりなさくらデザインと、「喫茶ハトの巣」モチーフが再登場します。

あつまれ どうぶつの森 180度ガバッと開く葉っぱ柄キルティング大容量ポーチBOOK

価格：3,520円（税込）

発売日：2026年3月31日（火）

サイズ（約）：W21×H11.5×D10cm

販売元：宝島社

販売店舗：全国約9,000店舗

180度ガバッと開く、葉っぱ柄のキルティングポーチ。

コスメや筆記具などをまとめて収納できる、大容量タイプです。

あつまれ どうぶつの森 持ち歩きに便利な葉っぱ柄キルティングデイリーポーチBOOK

価格：3,289円（税込）

発売日：2026年3月31日（火）

サイズ（約）：W15×H13.5×D5cm

販売元：宝島社

販売エリア：全国約9,000店舗

持ち歩きに便利な、葉っぱ柄キルティングデイリーポーチ。

「まめきち」と「つぶきち」の刺繍がアクセントになっています。

どうぶつの森 ぬいぐるみマスコット

価格：各1,650円（税込）

販売開始日：2026年3月28日（土）から順次

サイズ：

・しずえ：約W70×H130×D60mm

・とたけけ：約W55×H95×D60mm

・たぬきち：約W75×H110×D90mm

販売元：三英貿易

販売店舗：約900店舗

「しずえ」「とたけけ」「たぬきち」をデザインしたチェーン付きマスコット。

バッグやリュックに付けて一緒にお出かけできます。

どうぶつの森 メモ帳

価格：各220円（税込）

販売開始日：2026年3月28日（土）より順次

サイズ：約W60×H85×D11mm

内容：2柄 各50枚 計100枚

種類：全4種

販売元：サンスター文具

販売店舗：約495店舗

水彩風のアートを表紙に使用したメモ帳。

それぞれ2柄のメモが各50枚、計100枚封入されています。

どうぶつの森 ペーパーバッグ入シール

価格：各550円（税込）

発売日：2026年3月28日（土）より順次

サイズ：約W75×H140×D29mm

種類：全2種

販売元：サンスター文具

販売エリア：約495店舗

15柄のシール各4枚、 計60枚がペーパーバッグに入ったペーパーバッグ入シール。

作品に登場する動物たちのシールがたっぷりアソートされています。

どうぶつの森 ポケットステッカーワールド

価格：660円（税込）

発売日：2026年4月8日（水）より順次

セット内容：シール、台紙

台紙サイズ：約H240×W220mm（展開後）

対象年齢：6歳以上

販売元：エンスカイ

販売店舗：約2,800店舗

『あつまれ どうぶつの森』のアートを使用した台紙とシールがセットになったポケットステッカーワールド。

台紙はコンパクトに仕舞える折りたたみ式です。

『あつまれ どうぶつの森』関連のダウンロードカードを購入すると、抽選で30名さまに「BIG トラベルポーチ」と「マルチケース」がセットで当たるキャンペーンを開催

キャンペーン期間：2026年3月31日（火）〜4月20日（月）

応募期限：2026年3月31日（火）〜4月21日（火）

対象商品

・ ダウンロードカード『あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス』550円（税込）

・ ダウンロードカード『あつまれ どうぶつの森 ハッピーホームパラダイス』 2,500円（税込）

景品：BIG トラベルポーチ、マルチケース

期間中、『あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス』または『あつまれ どうぶつの森 ハッピーホームパラダイス』のダウンロードカードを購入された方が応募できるキャンペーンを開催。

特設サイトで応募された方の中から抽選で30名に「BIG トラベルポーチ」と「マルチケース」がセットで当たります。

東京・大阪の3店舗で『あつまれ どうぶつの森』のラッピング店舗がオープン

ラッピング店舗デザイン：ファミリーマート東京ベイ潮見プリンスホテル店

展開期間：2026年3月31日（火）〜4月20日（月）

実施店舗：

ファミリーマート海岸三丁目店住所：東京都港区海岸3丁目18-21 ブライトイースト芝浦1F・ファミリーマート東京ベイ潮見プリンスホテル店住所：東京都江東区潮見2丁目8-16ファミリーマート大阪空港前店住所：大阪府豊中市螢池西町2丁目16-26

キャンペーン期間中、東京・大阪の計3店舗で『あつまれ どうぶつの森』のラッピング店舗を展開。

店舗外観をはじめ、店内もどうぶつたちでいっぱいになります。

また、ラッピング店舗では「どうぶつの森」グッズも数量限定で販売。

さらに、当該店舗にて「どうぶつの森」関連のダウンロードカードやグッズを含む税抜き500円以上を購入された方に、オリジナルデザインのステッカーがプレゼントされます。

※ノベルティは1会計につき1枚まで、無くなり次第終了

※対象商品は店頭で確認ください

『Nintendo Store』アプリのGPSチェックインで、ファミリーマート限定デザインの壁紙がもらえる

任天堂のスマートフォン向けアプリ『Nintendo Store』

『Nintendo Store』で、キャンペーン期間中にファミリーマートの店頭で「GPSチェックイン」を行うと、限定デザインの『あつまれ どうぶつの森』の壁紙がプレゼントされます。

スキンケア用品やタンブラーなど、注目の新グッズも多数登場するスペシャル企画。

ファミリーマートにて2026年3月31日より開催される『あつまれ どうぶつの森』キャンペーンの紹介でした☆

© Nintendo

Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※画像はイメージです

※店舗によって取り扱い数量は異なります

※店舗によって発売日・時間が異なる場合があります

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