マイルス・モラレスの物語を締めくくる『スパイダーマン：ビヨンド・ザ・スパイダーバース』について、ファン待望の“初映像”がそう遠くないうちに披露されるかもしれない。製作のフィル・ロード＆クリス・ミラーが、予告編あるいは初映像の公開時期について意味深な発言を行った。

米の取材で、ロード＆ミラーは本作が現在の公開予定日である2027年6月18日に間に合うかを問われ、「とても自信がある」と回答。度重なる延期を経てきた作品だけに、この言葉はまず大きい。もともと本作は2024年3月29日に公開予定だったが、その後スケジュールから外れ、2025年に2027年6月4日公開として再設定。さらに同年夏には6月25日へ、のちに6月18日へと調整されてきた経緯がある。

やはり気になるのは、いつ“初映像”が見られるのかという点だろう。そのタイミングについてミラーは「それについてはまだ言えないけれど、続報を待っていてほしい」とコメント。さらにロードは「Soon. You'll see something soon...ish.（近いうちに、何か見られるよ……たぶん）」と続けた。明言は避けつつも、何らかの素材公開が近づいていることをうかがわせる発言だ。

この“something”が正式な予告編なのか、短いティザーなのか、あるいはイベント限定の先行映像なのかは現時点で不明。ただし、“何も見せられない”段階ではなくなっていると受け取ることはできそうだ。

『ビヨンド・ザ・スパイダーバース』は制作陣いわく「一度分解して再構築した」作品だ。最終章は「とてもエモーショナルな」完結編になるとされ、映像面でも『ウィキッド』のアリス・ブルックス撮影監督を迎えた“バーチャル撮影”が進められている。時間をかけてでも仕上げ切るという姿勢は一貫しており、今回の発言は、その成果の一端がようやく見え始めたサインとも言えそうだ。

映画『スパイダーマン：ビヨンド・ザ・スパイダーバース』は2027年6月18日に米公開予定。

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