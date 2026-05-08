西武の本拠地「ベルーナドーム」まで、車で約30〜40分の距離にある埼玉県飯能市出身。物心ついたころからの西武ファンだというドラフト4位の堀越啓太投手（22）が6日に自身にとっての“聖地”でプロデビューを飾った。9点の大量リードをもらって9回のマウンドに立った。ファーム・リーグではベルーナドームを経験していたが1軍では初めてだ。名前だけで腰が引けそうな打者といきなり対峙（たいじ）した。先頭の柳田、山川には