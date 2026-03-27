【4月17日金曜スタート！ドラマ9「刑事、ふりだしに戻る」】濱田岳が人生2周目の“モブキャラ”刑事に‼メインビジュアルを解禁！そして、DISH//の「ヒーロー」が主題歌に決定！地上波放送後、TVerにて見逃し配信・Prime Video にて見放題独占配信

テレ東では2026年4月17日(金)より、ドラマ9「刑事、ふりだしに戻る」（毎週金曜夜9時～）を放送します。

恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（ひゃくたけまこと）。ある日、凶悪犯を追い詰める中、現場で命を落とした――はずだったが目を覚ますと、そこは10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日だった。

未来が分かる“チート能力”を武器に、1周目の人生とは打って変わって刑事としても大活躍。そして、まだ生きている恋人の命を救おうと大奮闘する。するとその裏にあった警察組織の闇が明らかに…。

もしも、悲しい運命が変えられないものだとしたら？彼は、今度こそ「人生の主人公」になれるのか？

主人公で刑事の百武 誠を濱田岳、地方紙の記者であり、誠の恋人・佐伯 美咲を石井杏奈、誠の同期であり、バディになる吉岡 貴志を鈴木伸之が演じるほか、誠の先輩刑事である川島 久美を板谷由夏、刑事課の強行盗犯係刑事係長・黒崎 淳を生瀬勝久、年齢不詳の不思議で怪しげな謎多き老婆・リリーを戸田恵子、山梨県警の指導官でエリート・笹木 綾世を塚本高史、暴力団『信槍会』構成員・槇村 芳樹を池内博之が演じます。

＼メインビジュアルが完成！／

タイムリープをモチーフにした背景に、ふりだしに戻り美咲を救おうとする誠の強い眼差しが印象深い、疾走感溢れるビジュアルとなっています。クールでミステリアスなデザインに仕上がりました！

©「刑事、ふりだしに戻る」製作委員会

＼主題歌はDISH//の「ヒーロー」に決定！／

本作の主題歌に、4月1日(水)に発売されるDISH// の6th Full Album「aRange」に収録されている「ヒーロー」に決定しました！主人公の誠が、恋人である美咲の命を救おうと大奮闘する姿を連想させる歌詞が印象的な、前向きで勢いのある楽曲となっています。DISH//による主題歌「ヒーロー」とともに、「刑事、ふりだしに戻る」をぜひ、お楽しみに！

■コメント

この作品のストーリーを俯瞰で見た際に感じたことは、弱さを肯定することで歩める道があるということでした。ただ、ヒーローはいつだって誰かを助ける為に猪突猛進で手を差し伸べるけど、そのヒーローが辛い時、誰がその人を助けるの？と自分に対する疑問も生まれ、僕自身のここ最近感じる孤独感みたいなものと照らし合わせて書きました。

人は間違うこともある、でもその間違いが一生の心の隙間風になることもある、そんな隙間を過去を変えることで未来、現在に染みないように、願う、叶えるドラマだと感じています。少しずつ自分自身の心の隙間に触れていく、その隙間を過去を変えていく中で出会う人が埋めていく。つまり、誰かは誰かのヒーローであって、その誰かも誰かのヒーローであると。

このドラマで、他ではないあなたのためならヒーローになれる。なってみせる。負けないさと泣きながら笑う岳くんの姿がなんだか想像できました。

北村匠海（DISH//）

＼原作コミックも配信開始！／

このドラマの原作となる新作電子コミック『初恋リバース～刑事、ふりだしに戻る～』が電子コミック配信サービス「めちゃコミック」（めちゃコミ）にて本日３月27日より配信開始いたします。ドラマと併せて是非お楽しみ下さい！

▼コミック詳細

・タイトル：『初恋リバース～刑事、ふりだしに戻る～』

・めちゃコミック作品URL：

https://mechacomic.jp/books/259060

※2026年3月27日10:00からこちらのURLでご覧いただけます。

※1話～3話無料

※16話以降は毎週金曜更新

≪あらすじ≫

山梨県警古田署の刑事・百武誠（濱田岳）は、その影の薄さから通称「モブさん」と呼ばれている。10年前に最愛の恋人・美咲（石井杏奈）を事件で亡くして以来、出世街道を突き進む同僚・吉岡（鈴木伸之）を横目に、冴えない日々を送っていた。

そんなある日、凶悪犯を追い詰めた現場で、誠はあえなく撃たれてしまう……。しかし、次に目を覚ますと、そこは10年前の2016年だった！

この先に起こる出来事をすでに知る誠は、10年分の経験を武器に、今度こそ最愛の彼女を守り、自らの運命を変えるべく奔走する。するとその裏に存在していた警察組織の闇が明らかに――。2度目の人生、果たして彼は「人生の主人公」になれるのか？

≪番組概要≫

【タイトル】ドラマ9「刑事、ふりだしに戻る」

【放送日時】2026年４月17 日スタート 毎週金曜 夜9時～9時54分

※初回は15分拡大 夜9時～10時9分放送

【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】

各話放送終了後から動画配信サービス「Prime Video」にて見放題独占配信

▶Prime Video：https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/

*作品の視聴には会員登録が必要です。(Amazon プライムについて詳しくはamazon.co.jp/prime へ)

*Amazon、Prime Video 及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。



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【原作】MANGAmuse・テレビ東京「初恋リバース～刑事、ふりだしに戻る～」(テレビ東京・AMUSE CREATIVE STUDIO・SORAJIMA 刊）

【主演】濱田岳

【出演】石井杏奈 鈴木伸之／戸田恵子・池内博之／塚本高史 板谷由夏 生瀬勝久

【脚本】吉田康弘

【監督】佐藤竜憲 平波亘 小沼雄一

【音楽】岩本裕司

【主題歌】 DISH//「ヒーロー」（Sony Music Labels Inc.）



【チーフプロデューサー】濱谷晃一（テレビ東京）

【プロデューサー】祖父江里奈（テレビ東京） 都筑真悠子（テレビ東京） 木村綾乃（The icon）

【制作】テレビ東京、The icon

【製作著作】「刑事、ふりだしに戻る」製作委員会

【公式HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/furideka/

【公式X】@tx_drama9（https://x.com/tx_drama9）

【公式Instagram】@tx_drama9（https://www.instagram.com/tx_drama9/）

【公式TikTok】@tx_drama9（https://www.tiktok.com/@tx_drama9)

【ハッシュタグ】#ふりデカ