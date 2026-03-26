「選抜高校野球・２回戦、大阪桐蔭６−５三重」（２６日、甲子園球場）

大阪桐蔭は三重に延長十回タイブレークの末、６−５で辛勝。２年ぶりの８強入りとなった。

激闘を制し、史上７校目の春夏通算８０勝目を挙げた。２年ぶりの準々決勝進出に、大阪桐蔭・西谷浩一監督（５６）は「三重高校さんとやらせてもらうと、ほとんどこんなふうになる。簡単に勝てないとは思っていた」と勝利をかみしめた。

２０１４年の夏の甲子園決勝では大阪桐蔭が４−３で接戦を制して優勝。１８年の選抜大会準決勝では延長十二回の末、３−２で大阪桐蔭がサヨナラ勝ちした歴史があった。

この日も苦しい展開となった。序盤３点リードも四回に１点差に詰め寄られ、八回に追い付かれた。九回は２死二塁とサヨナラのピンチ。ここでビッグプレーが生まれた。左前へ飛んだ打球を浅めに守っていた左翼・仲原慶二外野手（２年）が素早く捕球して、本塁へワンバウンド送球した。「いつも通りプレーをしようと思っていた」。生還を阻止し、タイブレークに持ち込んだ。

そして延長十回、相手の暴投で好機を拡大し、中島斉志内野手（２年）の中犠飛で勝ち越しに成功。最後は３番手の小川蒼介投手（３年）が３人で締めて勝ちきった。勝敗を分けたポイントについて「苦しいところでいかに粘れるか、逆にそういうところで攻撃できるか。力の差も全くありませんので、ただその差が出ただけ」と西谷監督。次の１勝も執念でつかみ取る。