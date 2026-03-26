【超レア開運日】3月29日は4つの吉日が重なる日！ 「一粒万倍日×寅の日」に金運を引き寄せる過ごし方
2026年3月29日は、「一粒万倍日」「寅の日」「大明日」「天一天上」が重なる、めったにない特別な開運日。金運や新たなスタートに強い追い風が吹くとされ、未来の豊かさにつながる行動を起こすのにぴったりな日です。
運気が大きく動く日だからこそ、意識しておきたいポイントも。吉日の特徴や「やるといいこと」「やらない方がいいこと」をチェックして、この日の開運パワーをしっかり味方につけましょう。
▼一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）
一粒万倍日とは、「たった一粒の籾（もみ）を撒けば、万倍にも増えてやがて立派な稲穂へ育つ」という意味を持つ、非常に縁起のよい吉日です。
この日に始めたことは、どんなに小さなことでもやがて大きく成長し、豊かな実りへと結びつくといわれています。
そのため、何か新しいことを始めたり、これから発展させていきたいことにチャレンジするのに最適なタイミング。人生の転機となるような挑戦はもちろん、スキルアップにつながる習い事や新たな趣味、ダイエットなどの自分磨きも始めどきです。
また、一粒万倍日は金運との相性も抜群。投資や副業、新規事業のスタートなど、お金にまつわる行動を起こすことで、その流れが将来の豊かさを手繰り寄せていくでしょう。
さらに、この日に神社へ参拝すると、「ご利益が万倍になる」ともいわれています。運気を高めたい人は、この機会に足を運んでみるのもよいでしょう。
▼寅の日（とらのひ）
「トラは千里行って千里帰る」ということわざに由来する寅の日は、「出ていったものが無事に戻ってくる」とされる吉日です。
特に金運との相性がよいとされ、使ったお金が巡り巡って戻ってくる「金運招来日」ともいわれています。大きな買い物やまとまった支払いを予定しているなら、この日がおすすめです。
また、お財布の新調、投資、口座開設、宝くじの購入など、お金にまつわるさまざまな行動をするのにも向いています。新しいビジネスや副業など、将来の豊かさに影響することをスタートさせるのにも適しています。この日に始めたことは、やがて大きな豊かさとなって返ってくるでしょう。
さらに、「出ていったものが戻る」「無事に帰る」という意味合いから、旅行や引っ越しなどの移動を伴う予定にもよいとされています。
▼大明日（だいみょうにち）
大明日は、暦の中でも特に縁起がよいとされる「七箇の善日（ななこのぜんにち）」の1つ。「天からの恵みを全ての人が受け取ることができる」とされ、太陽のエネルギーに後押しされることで、物事がスムーズに進みやすい日といわれています。
そのため、入籍や結婚式など人生の節目となる出来事はもちろん、旅行や引っ越しといった移動を伴う予定にも適したタイミング。お祝いごとにもぴったりな日です。
また、新しいことに挑戦したり、前向きな一歩を踏み出すのにもよい日です。これまでやりたいと思いながらもなかなか踏み出せなかったことがあれば、この機会にチャレンジすれば、この日のご利益にあやかって物事がスムーズに進んでいくでしょう。
▼天一天上（てんいちてんじょう）
天一天上とは、方角の神様である「天一神（てんいつじん）」が地上を離れ、天へと戻るとされる16日間のことを指します。今回は、3月20日から4月4日までとなります。
普段は「天一神のいる方角へ向かうと災いが起こる」とされ、旅行や引っ越しなど移動を伴う行動には方角に注意が必要といわれています。しかし、この期間は天一神が地上にいないため、どの方角へ向かうのも吉。どこへでも安心して行動できる貴重なタイミングです。
また、天一神が天に昇っている間は、代わりに「日遊神（にちゆうしん）」という神様が天から降りてきて、家の中に滞在するといわれています。
きれいな環境を好む日遊神は、家の中が汚れていたり散らかっていたりすると機嫌を損ね、運気を下げてしまうともいいます。だからこそ、この期間はいつも以上に丁寧に掃除をするのがおすすめです。
特に、キッチンやお風呂、トイレなどの水回りは邪気がたまりやすい場所。念入りに整えておくことで日遊神が喜び、幸運やよいご縁を運んできてくれるでしょう。
この日にスタートしたことは、一粒万倍日のご利益が重なることで、やがて大きく発展し、万倍もの豊かさとなって返ってくるといわれています。
また、天一天上の影響を受けるこの時期は、身の回りの片付けや整理整頓が開運アクションです。特に、お財布の整理、収支の見直しなど、お金にまつわることを整えるのに適しています。
金運にご利益がある寅の日が重なることで、こうした行動が金運アップを後押ししたり、思いがけない臨時収入に結びついたりするかもしれません。
また、寅の日は商売繁盛や金運をもたらす神様である毘沙門天（びしゃもんてん）の縁日でもあります。
寅は毘沙門天の使いとされ、願いを届けてくれる存在といわれているため、さらに金運を高めたい方は、毘沙門天を祭る神社やお寺へ参拝するのもおすすめ。ご利益にあやかれば、さらなる金運アップが期待できるでしょう。
【やるといいこと】
・開店、開業する
・新規事業を始める
・会社の登記をする
・副業を始める
・車や家など大きな買い物や大型の契約をする
・趣味や習い事をスタートする
・投資をする
・口座を開設する
・宝くじを購入する
・お財布の購入や使い始めの日にする
・引っ越しをする
・旅行をする
・掃除をする
・お金にまつわることを整える
・神社に参拝する
また、日遊神は争いごとを好まない神様です。けんかやトラブル、裁判などのもめごとはできるだけ避け、穏やかな気持ちで過ごすことを心掛けてみてください。
慶事によい大明日ですが、寅の日には「（嫁ぎ先から）戻ってしまう」という忌み言葉の側面もあります。気になる人は、入籍や結婚式などは別の日を選んでおくのが無難です。
【やらない方がいいこと】
・けんかをする
・トラブルを起こす
・裁判をする
・部屋を掃除しない
・婚姻にまつわることをする
小さなことでも、身の回りやお金の流れを整えることが、金運アップへの確かな一歩となります。今のお金の使い道を見直すことで、これまで見落としていた不要な支出に気づけるはず。
出すべきところは出し、抑えるべきところは抑える。そんな「お金の巡り」を整えることこそが、真の豊かさを引き寄せる鍵となります。
吉日が重なるこの特別なタイミングを生かして、前向きな行動を取り入れ、運気の流れに上手に乗り、たくさんの豊かさを引き寄せてくださいね。
この記事の執筆者：木村 友奈 プロフィール
開運日や開運アクション、パワースポットなどを研究するフリーライター。趣味はパワースポット巡り。開運行動を日々の生活に取り入れながら、運気アップにつなげられるような記事を執筆。(文:木村 友奈)
運気が大きく動く日だからこそ、意識しておきたいポイントも。吉日の特徴や「やるといいこと」「やらない方がいいこと」をチェックして、この日の開運パワーをしっかり味方につけましょう。
2026年3月29日に重なる4つの吉日
▼一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）
一粒万倍日とは、「たった一粒の籾（もみ）を撒けば、万倍にも増えてやがて立派な稲穂へ育つ」という意味を持つ、非常に縁起のよい吉日です。
この日に始めたことは、どんなに小さなことでもやがて大きく成長し、豊かな実りへと結びつくといわれています。
そのため、何か新しいことを始めたり、これから発展させていきたいことにチャレンジするのに最適なタイミング。人生の転機となるような挑戦はもちろん、スキルアップにつながる習い事や新たな趣味、ダイエットなどの自分磨きも始めどきです。
また、一粒万倍日は金運との相性も抜群。投資や副業、新規事業のスタートなど、お金にまつわる行動を起こすことで、その流れが将来の豊かさを手繰り寄せていくでしょう。
さらに、この日に神社へ参拝すると、「ご利益が万倍になる」ともいわれています。運気を高めたい人は、この機会に足を運んでみるのもよいでしょう。
▼寅の日（とらのひ）
「トラは千里行って千里帰る」ということわざに由来する寅の日は、「出ていったものが無事に戻ってくる」とされる吉日です。
特に金運との相性がよいとされ、使ったお金が巡り巡って戻ってくる「金運招来日」ともいわれています。大きな買い物やまとまった支払いを予定しているなら、この日がおすすめです。
また、お財布の新調、投資、口座開設、宝くじの購入など、お金にまつわるさまざまな行動をするのにも向いています。新しいビジネスや副業など、将来の豊かさに影響することをスタートさせるのにも適しています。この日に始めたことは、やがて大きな豊かさとなって返ってくるでしょう。
さらに、「出ていったものが戻る」「無事に帰る」という意味合いから、旅行や引っ越しなどの移動を伴う予定にもよいとされています。
▼大明日（だいみょうにち）
大明日は、暦の中でも特に縁起がよいとされる「七箇の善日（ななこのぜんにち）」の1つ。「天からの恵みを全ての人が受け取ることができる」とされ、太陽のエネルギーに後押しされることで、物事がスムーズに進みやすい日といわれています。
そのため、入籍や結婚式など人生の節目となる出来事はもちろん、旅行や引っ越しといった移動を伴う予定にも適したタイミング。お祝いごとにもぴったりな日です。
また、新しいことに挑戦したり、前向きな一歩を踏み出すのにもよい日です。これまでやりたいと思いながらもなかなか踏み出せなかったことがあれば、この機会にチャレンジすれば、この日のご利益にあやかって物事がスムーズに進んでいくでしょう。
▼天一天上（てんいちてんじょう）
天一天上とは、方角の神様である「天一神（てんいつじん）」が地上を離れ、天へと戻るとされる16日間のことを指します。今回は、3月20日から4月4日までとなります。
普段は「天一神のいる方角へ向かうと災いが起こる」とされ、旅行や引っ越しなど移動を伴う行動には方角に注意が必要といわれています。しかし、この期間は天一神が地上にいないため、どの方角へ向かうのも吉。どこへでも安心して行動できる貴重なタイミングです。
また、天一神が天に昇っている間は、代わりに「日遊神（にちゆうしん）」という神様が天から降りてきて、家の中に滞在するといわれています。
きれいな環境を好む日遊神は、家の中が汚れていたり散らかっていたりすると機嫌を損ね、運気を下げてしまうともいいます。だからこそ、この期間はいつも以上に丁寧に掃除をするのがおすすめです。
特に、キッチンやお風呂、トイレなどの水回りは邪気がたまりやすい場所。念入りに整えておくことで日遊神が喜び、幸運やよいご縁を運んできてくれるでしょう。
3月29日にやるといいこと「一粒万倍日」「寅の日」「大明日」「天一天上」が重なるこの日は、お金にまつわることや、豊かさにつながる行動を始めてみましょう。
この日にスタートしたことは、一粒万倍日のご利益が重なることで、やがて大きく発展し、万倍もの豊かさとなって返ってくるといわれています。
また、天一天上の影響を受けるこの時期は、身の回りの片付けや整理整頓が開運アクションです。特に、お財布の整理、収支の見直しなど、お金にまつわることを整えるのに適しています。
金運にご利益がある寅の日が重なることで、こうした行動が金運アップを後押ししたり、思いがけない臨時収入に結びついたりするかもしれません。
また、寅の日は商売繁盛や金運をもたらす神様である毘沙門天（びしゃもんてん）の縁日でもあります。
寅は毘沙門天の使いとされ、願いを届けてくれる存在といわれているため、さらに金運を高めたい方は、毘沙門天を祭る神社やお寺へ参拝するのもおすすめ。ご利益にあやかれば、さらなる金運アップが期待できるでしょう。
【やるといいこと】
・開店、開業する
・新規事業を始める
・会社の登記をする
・副業を始める
・車や家など大きな買い物や大型の契約をする
・趣味や習い事をスタートする
・投資をする
・口座を開設する
・宝くじを購入する
・お財布の購入や使い始めの日にする
・引っ越しをする
・旅行をする
・掃除をする
・お金にまつわることを整える
・神社に参拝する
3月29日にやらない方がいいこときれいな環境を好む日遊神が家の中にとどまるこの期間は、家の中を整えて過ごすことがとても大切。部屋が汚れていると、日遊神が不機嫌になり、運気が下がってしまうといわれているので要注意です。
また、日遊神は争いごとを好まない神様です。けんかやトラブル、裁判などのもめごとはできるだけ避け、穏やかな気持ちで過ごすことを心掛けてみてください。
慶事によい大明日ですが、寅の日には「（嫁ぎ先から）戻ってしまう」という忌み言葉の側面もあります。気になる人は、入籍や結婚式などは別の日を選んでおくのが無難です。
【やらない方がいいこと】
・けんかをする
・トラブルを起こす
・裁判をする
・部屋を掃除しない
・婚姻にまつわることをする
小さなことでも、身の回りやお金の流れを整えることが、金運アップへの確かな一歩となります。今のお金の使い道を見直すことで、これまで見落としていた不要な支出に気づけるはず。
出すべきところは出し、抑えるべきところは抑える。そんな「お金の巡り」を整えることこそが、真の豊かさを引き寄せる鍵となります。
吉日が重なるこの特別なタイミングを生かして、前向きな行動を取り入れ、運気の流れに上手に乗り、たくさんの豊かさを引き寄せてくださいね。
この記事の執筆者：木村 友奈 プロフィール
開運日や開運アクション、パワースポットなどを研究するフリーライター。趣味はパワースポット巡り。開運行動を日々の生活に取り入れながら、運気アップにつなげられるような記事を執筆。(文:木村 友奈)