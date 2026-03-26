納言・薄幸、カナメストーン・山口誠、東峰零士が２６日、テレビ朝日「動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】」ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演した。

カナメストーンは、昨年の「Ｍ−１グランプリ」で敗者復活戦を勝ち抜いて初のファイナリストとなりブレーク中。中学の同級生同士のコンビで超仲良しなことでも知られる。

幸から喧嘩をした経験を聞かれると２人は「一回だけ」と声をそろえた。

山口は若手時代を振り返り「先輩と居酒屋行って。零士が携帯をイジってて。携帯イジってる時、人の話そんな聞かないじゃん？基本的には。零士に対してイジってたんだけど。先輩が。俺が『こういう所あるんですよ。零士って。いつか、すげえ先輩に見つかって怒られる可能性もありますよね？』的なことを言ったの」と述懐。

つづけて「お疲れでしたって帰ってるときに。（零士が）『あのさ…、山口…。なんであんな悲しいこと言ったんだよ！』って」とブチギレてきたことを明かした。

「『いや、あれはボケだろ？』『いや、違うね。ボケじゃない。見れば分かるんだ！俺は』みたいなのでチャリこぎながら２人で胸ぐらを掴み合って。そのまま（自転車ごと）ゴロゴロゴロゴロ！って歩道を。もう、あと１回転したら車道に出るみたいな」と反した。

零士も「大通り。もう、ビュンビュン車が通ってる」と苦笑。山口は「（車道まで）あと１歩ってときに２人で力合わせて（自転車を）逆回転させた」と振り返った。幸は「仲いいんかい！」と突っ込みながら笑っていた。