40代、「トラック2台分」を捨てて暮らしが激変。リビングで手放してよかったもの4つ
ものに囲まれた生活から一転、手放すことで自分らしい暮らしを手に入れた実例を紹介します。フランスアンティーク器店の店主で防災士のかなさん（42歳、夫・長男と3人暮らし）は、6回の引っ越しをきっかけにトラック2台分のものを手放しました。ここでは、捨てる勇気と、リビングで手放してよかったものについて聞きました。
ものを減らすことで、自分の「好き」が見えてくる
もともとは捨てるのが苦手だったというかなさん。
「使っていない一室に不要品を押し込み、常にものであふれていたせいで、必要なものや本当に好きなものも見つかりにくい状態でした」（かなさん、以下同）
捨てる勇気をもつきっかけは夫の転勤に伴う引っ越しでした。
「初めての引っ越しは、業者さんが来る直前まで荷造りをしているような状態。『こんな経験はもうこりごり！』と、ものを減らすことを決意しました」
その後、6回の引っ越しを重ねるなかで、捨てることのメリットも実感。
「捨てるにはエネルギーがいりますが、自分の好きなものが明確になり、残ったものを大切にできるように。さらに、どこになにがあるか把握しやすくなって、探しもののストレスが減りました」
好きを追求するうちに、アンティークショップを開くことになったのも、思いがけない人生の転機になったそう。
「ものを見直す過程で『自分はフランスのアンティークが好きなんだ』と気づいたんです。“自分がいいと思ったものを販売したい”という夢がかなったのは、捨てる勇気をもち、ものを見る目を養うことができたからだと思います」
かなさんの“捨て勇者”への道のり
・〜29歳
いらないものがたくさんある家に暮らす。
・30歳
引っ越しをきっかけに「捨てる勇気」を身につける。
6回目となる引っ越しでは、新築のもち家に移るため大幅にもちものを見直し。
「家具や収納ケースなどトラック2台分のものを処分。管理するものの量が減り、心まで軽くなりました」
・33歳
自分の「好きなもの」が明確にわかるように。
・36歳
夢だったアンティーク食器の店を開く。
・42歳
自分の「好き」を大切にするために、いらないものを捨てられるようになった！
リビングで勇気出して「捨ててよかったもの」4つ
リビング、クローゼット、キッチン…と場所ごとにものを見直し。高かったものも勇気を出して処分することで「好き」に囲まれた空間になりました。
すっきりしたリビングは、余白のある空間がだからこそグリーンや花が引き立ちます。
そんなかなさんが、リビングで捨ててよかったものを4つ紹介します。
●ソファ：思いきって捨てたら部屋が広くなった
引っ越しを機に、愛用していたソファを処分。
「床面積が広くなり、リビングも広々と感じられるように。夫も『ソファのない暮らしもいいね』と心地よさを実感しています」
●マット類：当たり前を見直して掃除がラクに。今は1枚のラグに厳選
習慣で置いていたキッチンやトイレ、玄関のマットはすべて処分。
「マットがない方が汚れたときもすぐふけて、掃除がラク！ 今はリビングにお気に入りのラグを1枚だけ残しています」
●収納ケース：「収納できる場所」を減らして自然にものが捨てられるように
ケースにしまい込むと、中になにが入っているか忘れてしまい、結局はものを放置して眠らせることになりがち。
「ケースを捨てきる場所”を減らしたことで増えすぎを防げました」
●書籍・雑誌類：長年のコレクションでも読み返さないものは捨ててスッキリ
スペースを占める本や雑誌も見直し。
「読まずに並べているだけのものも多く、読み返さないものは手放しました。すべて棚から出したことで量が把握でき、捨てる決心がついたんです」
全員が本好きというかなさん一家。本の量を見直したあとは、お気に入りの本だけをディスプレーしたこだわりのスペースが完成！