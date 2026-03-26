4/2(木)深夜24時30分～放送スタート！「るなしい」“美しさ”と“残酷さ”が共鳴する衝撃のメインビジュアルを解禁！オープニング＆エンディングテーマが決定！さらに60秒トレーラーと場面写真を公開！

テレ東では 4月2日(木)から、「るなしい」(毎週木曜深夜24時30分～)を放送いたします。

原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子による同名漫画。著名人をはじめ様々な層からカルト的人気を誇る前代未聞の信者ビジネス漫画をこの度実写ドラマ化いたします。

「火神の子」として生きる女子高生・郷田るな(原菜乃華)は、祖母と営む鍼灸院で自らの血を入れたモグサを用いて「自己実現」を販売する信者ビジネスを行っていた。その背景ゆえ、学校で孤立するるなにとって唯一の理解者は幼なじみのスバル(本島純政)だけ。だがある日、いじめから救ってくれた学校の人気者・ケンショー(窪塚愛流)に恋をしてしまう。しかし、“神の子”に恋は許されない──。恋心を抑えることができなかったるなはケンショーに告白するが、あえなく失恋して体調を崩してしまう。気持ちを弄ばれたと感じたるなは、ケンショーを信者ビジネスに取り込み復讐すると決意。前代未聞の美しくも残酷な宗教純愛サスペンスにどうぞご期待ください！





主人公・郷田るな役を原菜乃華、るなの初恋相手・成瀬健章役を窪塚愛流、るなの幼なじみ・石川スバル役を本島純政が演じるほか、影山優佳、加藤小夏、正名僕蔵、根岸季衣といった個性豊かなキャストが決定しているのは既報の通りですが…

“美しさ”と”残酷さ”を持ち合わせたメインビジュアルを解禁！

この度、メインビジュアルが完成いたしました！本作の舞台である鍼灸院の中で、キーアイテムの蝋燭を手に教祖のように君臨するるなと、その傍らで彼女を崇めるケンショー。二人の間に「恋心」と「信仰」が危うく混じり合う、その美しくも残酷な姿はまさに「るなしい」の世界観を象徴するビジュアルになっております。

本作の見どころが詰まった60秒トレーラー＆場面写真を公開！

待望の60秒トレーラーが遂に公開！原作の独特な世界観を忠実に再現した鍼灸院のセットや、キャスト陣の迫真の演技が凝縮された見応えのある内容となっております。果たして、復讐の連鎖の先に辿り着く終着点とは…。美しくも残酷な宗教純愛サスペンス「るなしい」の世界を一足先にご堪能ください。映像はテレ東公式ドラマチャンネル (YouTube)で公開します。ぜひご覧ください!

〈URL〉https://youtu.be/Yr533U9wcog

そして、本作の世界観を鮮烈に切り取った場面写真も一挙公開！



ⓒ「るなしい」製作委員会

ⓒ「るなしい」製作委員会

ⓒ「るなしい」製作委員会

ⓒ「るなしい」製作委員会

オープニングテーマにNakamura Hakの「善と悪」、

エンディングテーマにseizaの「恋文学」が決定！

オープニングテーマに、無名でありながらその類稀なる歌声と作家性で、人気アニメのEDテーマに楽曲が採用され、一気に期待が高まっている新人アーティスト・Nakamura Hakによって書き下ろされた「善と悪」が決定。本作のために一発録りで収録された音源は、鋭い感性と毒性が混じった歌詞、そしてNakamura Hakの刺すような歌声が相まって、オープニングから視聴者を「るなしい」の世界へと誘います。

さらにエンディングテーマには、2022年にボカロPとして活動をスタートし、2024年にシンガーソングライターとしてメジャーデビューを果たした新鋭アーティストseizaによって書き下ろされた「恋文学」が決定しました！透明感と壮大なスケール感を併せ持つ本楽曲は、seizaの柔らかい歌声により不器用ながらも強く生きる登場人物たちを肯定してくれるような優しさをはらんでおり、物語の終わりに深い余韻を刻みます。

どちらも、本作の世界観をより深化させる楽曲となっております。ドラマとともに楽曲にもぜひご注目ください！



■オープニングテーマ ／ Nakamura Hak「善と悪」



【プロフィール】

新人シンガーソングライター・Nakamura Hak。田園調布生まれ、OL。またの名を、中村「 」___無名。類稀なる歌声と作家性で、今春アニメ化される大人気ファンタジー漫画「とんがり帽子のアトリエ」(TOKYO MX)のEDテーマに楽曲が採用され、一気に注目を集めている。2026年5月20日、本ドラマのOPテーマ「善と悪」も収録される1st EP「白は夢」のCDをリリース。歌とアコースティックギターのみで録音された6曲はすべて、歌唱も、演奏も、修正・編集一切なし。張り詰める空気、つんざく息遣い、摩擦とゆらめき……何百万文字を書いても伝わらない痛みや苦しみを声にして、未来を呪（まじな/のろ）う……心突く作品。

【コメント】

今回、ドラマ「るなしい」に関わらせていただけたこと、大変光栄です。「るなしい」を初めて読んだ時、感情や感覚に、現実味のある違和感を感じ、その違和感故にどんどんのめり込むように読み進めていきました。なにかに思い悩んだ時に、誰でも一回は考えたことがあるのではないかという「神様」の存在。その存在の有無や、善悪の境目に対して、現実世界の中でひたすらに疑問が生まれ、少しの怒りすらおぼえるような感覚を、歌として昇華できればと思い、曲にしました。何をしても残ってしまう“人間らしさ”の面白みを通して、誰かの人生の歩みを照らせたなら、嬉しく思います。



■エンディングテーマ ／ seiza「恋文学」



【プロフィール】

“あの日、ひとりぼっちでよかったと思えるように”をコンセプトに、「たったひとりの君」と向き合い続けるシンガーソングライター／ボカロP。2022年1月にボカロPとしてデビューし、代表曲「プラネテス」は累計200万ストリーミングを突破。ニコニコ動画での殿堂入りも果たした。2023年からは、セルフカバーにて自身での歌唱も開始し、2024年にメジャーデビュー。切なさをはらみながらもメロディーセンス溢れる楽曲、日々への焦燥、未来への希望などの形容しがたい感情を言葉にした、情景描写力に優れた歌詞で、多くの聴き手を引き付ける新鋭アーティスト。

【コメント】

何かに魅了されて生きていくことの危うさ、そして美しさを僕は知っています。

沢山のものを手放しながらも、過去の自分自身を救えると信じ、長い間続けてきた僕の音楽を、作品の小さな歯車のひとつとして組み込んでいただけたことを誇りに思います。

原作「るなしい」の放つ唯一無二の空気感がどのように映像化されるのか、とても楽しみです。放送が待ち遠しいです。



≪第1話(4月2日放送) あらすじ≫

「火神の子」として育てられた女子高生・郷田るな(原菜乃華)は、祖母のおばば(根岸季衣)が営む鍼灸院で、自分の血が入ったモグサを使い「自己実現」を売る…いわゆる信者ビジネスを統べていた。その背景ゆえ、学校では孤立していたが、ある日、いじめから救ってくれた学校の人気者・成瀬健章(窪塚愛流)に恋をしてしまう！しかし、”神の子”に恋は許されない――。恋か、信仰か…？前代未聞の美しくも残酷な宗教純愛サスペンス、開幕！



≪番組概要≫

【タイトル】 「るなしい」

【放送日時・放送局】

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

2026年4月2日スタート 毎週木曜 深夜24時30分～25時00分

ＢＳテレ東

2026年4月5日スタート 毎週日曜 深夜24時00分～24時30分

【配信】 各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第一話から最新話まで見放題独占配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr



広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/sr4uh6omhf

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/lunacy/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【原作】 意志強ナツ子『るなしい』（講談社「小説現代」所載）

【主演】 原菜乃華

【共演】 窪塚愛流 本島純政 影山優佳 滝澤エリカ 駒井蓮 島村龍乃介 加藤小夏 道上珠妃(ダウ90000) 正名僕蔵 / 根岸季衣

【脚本】 上田迅 加藤綾子 前田知礼

【監督】 上田迅 青木克齊 佐藤みずき 吉川肇(テレビ東京)

【音楽】 岡出莉菜

【オープニングテーマ】 Nakamura Hak「善と悪」(maximum10)

【エンディングテーマ】 seiza「恋文学」(Sony Music Labels Inc.)

【チーフプロデューサー】 祖父江里奈(テレビ東京)

【プロデューサー】 吉川肇(テレビ東京) 深津智男(角川大映スタジオ) 平塚美佳子(角川大映スタジオ)

【制作】 テレビ東京 / 角川大映スタジオ

【製作著作】 「るなしい」製作委員会

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/lunacy/

【公式X】 @lunacy_TX https://x.com/lunacy_TX

【公式Instagram】 @lunacy_TX https://www.instagram.com/lunacy_TX/

【公式TikTok】 @lunacy_TX https://www.tiktok.com/@lunacy_TX