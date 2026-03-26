皆さんはラジオを聴くことはありますか。「東日本大震災をきっかけにラジオを聴くことが多くなった」と話すのは、ESSEフレンズエディターで、現在ひとり暮らし中のkiyoさん（50代）。ラジオを日常に取り入れる楽しみや、便利な使いみちを紹介します。

ラジオの便利な楽しみ方って？

私の実家では母がよくラジオを聴いていて、子どもの頃からラジオが身近にありました。20代の頃はFMをよく流していましたが、そのあとはしばらく遠ざかっていました。

しかし近年の災害の多さから、ラジオを日常的に聴くように。いちばんの理由は災害情報がすぐ手に入るからです。でもそれだけでない、便利なところやいろいろな楽しみ方を紹介します。

家じゅうどこでも聴ける

ラジオの便利なところは、電源があればすぐに聴けるところ。充電式もありますし、インターネット経由で聴くことも。わが家ではすえおきタイプだけでなく、携帯用小型ラジオ、お風呂用のシャワーラジオ、災害用としての手回し充電式ラジオなど、いろいろとあります。Bluetoothスピーカーも使っています。

リビングやキッチンで流して、時報や番組のきり替わりを時計がわりにすることも。小型ラジオを持ち歩きながら部屋を移動することもあります。スマホ充電器と兼用できるので、旅行にも気軽に持ち運べます。

お風呂で聴いてリラックス

お風呂タイムには防水ラジオを持ち込みます。湯船でなんとなくトーク番組などを聴いてリラックス。野球などのスポーツ中継の経過が気になって、お風呂で聴くこともあります。

寝る前にもかけておく。もし眠れなくても安心

ベッド脇でも、朝まで小さい音でラジオをかけています。NHKの「ラジオ深夜便」を聴きながら、少し読書をしてから就寝。

私は基本寝つきがよいのですが、たまに寝つけなかったり、夜中に目が覚めてしまうこともあります。そんなときも番組を聴いていると、寝られないことも気になりません。トークや音楽を聴いていると自然に寝入ることが多いです。

ラジオは災害時に使うもの、という方も多いとは思いますが、しまいこまずに日常に取り入れてみるのはいかがでしょうか。楽しみ方のヒントとなれば幸いです。