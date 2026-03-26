スポーツを通じた地域の一体化を目指そうと、バレーボールのPFUブルーキャッツが、石川県小松市と連携協定を結びました。



石川県かほく市をホームとしてバレーボールSVリーグに参戦しているPFUブルーキャッツ。



地元石川に根差したチームを目指そうと、石川県小松市とフレンドリータウン協定を結びました。





ホームタウンに準じた位置づけで、チームと自治体が連携して地域の活性化を図ります。小松市・宮橋 勝栄 市長：「(PFUブルーキャッツを)県内全体で応援していくということが、もっともっと盛り上げていくためには大事かなと思いますので、小松市もその一助になれればなと思っております」PFUブルーキャッツ・蓮池 学 代表：「スポーツならではの熱狂と感動をともに、この石川県の地から日本一を目指していくところを歩んでいただけたらありがたい」PFUブルーキャッツ・細沼 綾 キャプテン：「子どもたちの夢に対しての、何かの切っ掛けになるような活動が私たちができればいいなと思ってます」ブルーキャッツでは今後、このフレンドリータウン協定を石川県内のその他の自治体にも広げ、さらに地域に根差したチーム作りを推し進めていくということです。