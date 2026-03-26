timeleszの寺西拓人がInstagramで、なにわ男子の大橋和也との撮影メイキングショットを公開した。

【写真＆動画】寺西拓人に大橋和也が飛びつき乗っかり＆変顔“ちゅきちゅきポーズ”する撮影オフショットなど①～③

■寺西は尻相撲を「#1年分くらいやった」と報告

寺西は、大橋の自己紹介“プリン食べすぎてお尻プリンプリン！”にちなんで「おしりプリン」と添えて8点の写真と、2点の動画を公開。

水色の背景で白Tシャツ＆黒パンツでしゃがむパーマ風ヘアの寺西ソロショット、大西と両手を繋いでのけぞるポーズ、寺西は黒、大西は茶色のスーツで床に座り、顔を傾け合う様子、ソファに座って寺西は肘をつき、大西はダブルピースするリラックスした姿を披露。

さらに首元のドレープが印象的なライトグリーンのトップス姿の寺西が膝立ちし、その後ろに立ったピンクのジャケット姿の大西が寺西の耳をピンと引っ張るショット。そして、ふたりでピースを頬にあてた「#ちゅきちゅきポーズ」は「#刺さる」と指が刺さりすぎて変顔に（！？）。さらにクッションに囲まれてぬいぐるみのクマをだっこする様子も。

動画は「#尻相撲」「#1年分くらいやった」と添えられており、白ジャケットの寺西が赤茶ジャケットの大西に尻相撲で負けるシーン、そして寺西の背中に大西が飛びついておんぶする様子も収められている。

コメント欄には「ふたりともかわいくて溶ける」「前髪かかったパーマヘアメロい」「動画まで見られるの手厚い」「はっすんの尻相撲最強笑」「ちゅきちゅきポーズほっぺに刺さっちゃってる笑」などといったファンの声が続々と到着。

寺西と大橋は3月27日に開業する複合型エンタテインメント施設・東京ドリームパーク内の劇場であるEXシアター有明で、4月25日から5月24日まで上演される舞台『AmberS -アンバース-』でW主演を務める。

東京ドリームパーク公式Instagramでは、寺西と大橋が登場するコメント動画も公開されている。

また『AmberS -アンバース-』共演にあたって、ふたりは様々な雑誌にも登場。3月23日に発売された『Ray』5月号特別版の表紙も飾っている。

■兄弟のよう！？寺西＆大橋メイキングショット

■寺西＆大橋『AmberS -アンバース-』コメント動画

■『Ray』5月号特別版 表紙