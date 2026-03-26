『今日好き』で誕生した人気カップルのラブラブっぷりにギャル曽根が驚愕。ロケ中にも関わらず“キスの距離”でイチャつく2人に「距離近い」「ここ仲良くない？」などのコメントが飛んだ。

【映像】料理中に“キスの距離”になる人気カップル

ABEMAにて3月25日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#48では、「彼ごはん対決」と題した企画が展開。この中でみあ（藤田みあ）とけんたろう（中村健太朗）の仲の良さに注目が集まった。

『今日好き』の「夏休み編2024」でカップルになったけんみあ。当初はみあが京都、けんたろうが愛知と遠距離恋愛としてスタートした“けんみあカップル”だが、現在も順調に愛を育んでいて、交際は継続中。そして今回、彼氏の作った料理「コロッケ」を審査するのはギャル曽根だ。

料理経験のあるけんたろうだが、“お助けアイテム”を使っても良いということで、さっそく「みあちゃんにみじん切りをしてもらいます」と自分の彼女を調理場に呼び出した。

すると非常に距離感近く料理するけんみあの2人の姿に対しギャル曽根は「ちょっと待って。ここ仲良くない？」「イチャイチャしてるじゃん」と言い、ゆま（谷村優真）も「ただの料理デートみたい」と物申した。

その直後、けんたろうはみあに物理的に近づいて、“キスの距離”に。この2人の様子を見守っていた女子メンバーは「きゃー！」と悲鳴を上げ、ギャル曽根は「距離近いよね」とコメント。2024年に付き合ったけんみあカップルだが、相変わらずの仲の良さを見せつけていた。