『魔法少女リリカルなのは』新作アニメのビジュアル解禁！なのは・フェイト新バリアジャケット初公開
アニメ『魔法少女リリカルなのは』シリーズの完全新作テレビアニメ『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』（7月放送）のキービジュアル第3弾が公開された。アニメは2018年公開の劇場版『魔法少女リリカルなのは Detonation』から8年ぶりの完全新作となる。
【画像】懐かしい！公開された『なのは』歴代ビジュアル5枚
キービジュアル第3弾には、これまでシリーズをけん引してきたなのはとフェイトが、本ビジュアルにて初お披露目となる新しいバリアジャケットを身に纏っている。その二人の背後では炎が激しく揺らめき、その前にEXロゴを背負った謎の少女の姿も…。
さらに、無料動画配信サービス「TVer」にて、過去のなのはのテレビシリーズの一挙配信が決定。4月16日木曜日の午前11時59分迄の期間限定となる。
『魔法少女リリカルなのは』は、2004年よりテレビアニメがスタートした大人気アニメシリーズ。主人公の平凡な小学3年生・高町なのはが、魔法の力を手に入れるところから物語は幕を明け、魔法の力を手に入れたことにより、数奇な運命をたどる高町なのはの姿を描いている。
これまで漫画・ゲーム・映画化と数々のメディア展開がされており、昨年7月に放送開始20周年を記念したプロジェクトが始動していた。
【画像】懐かしい！公開された『なのは』歴代ビジュアル5枚
キービジュアル第3弾には、これまでシリーズをけん引してきたなのはとフェイトが、本ビジュアルにて初お披露目となる新しいバリアジャケットを身に纏っている。その二人の背後では炎が激しく揺らめき、その前にEXロゴを背負った謎の少女の姿も…。
『魔法少女リリカルなのは』は、2004年よりテレビアニメがスタートした大人気アニメシリーズ。主人公の平凡な小学3年生・高町なのはが、魔法の力を手に入れるところから物語は幕を明け、魔法の力を手に入れたことにより、数奇な運命をたどる高町なのはの姿を描いている。
これまで漫画・ゲーム・映画化と数々のメディア展開がされており、昨年7月に放送開始20周年を記念したプロジェクトが始動していた。
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