今日26日は、大阪で桜の開花が発表されました。近畿では、3月の終わりから4月上旬にかけて桜が見頃となる所が多く、明日27日から29日(日)の近畿は晴れて、お花見日和になるでしょう。来週前半は雨の日が多いですが、後半は晴れてお花見が楽しめる日もありそうです。

大阪で桜が開花

今日26日の午前中、大阪管区気象台は、大阪城公園にある標本木の桜(ソメイヨシノ)が開花したと発表しました。平年より1日早く、昨年より1日早い開花です。





なお、近畿では、23日(月)から24日(火)にかけて、京都、奈良、和歌山で標本木の桜の開花がすでに発表されており、今週は、間もなく神戸、彦根でも開花となる見通しです。

明日27日〜29日(日)はお花見日和 来週初めは広く雨

明日27日から29日(日)の近畿は、移動性の高気圧に覆われて、おおむね晴れるため、各地で咲き進む桜を見に出かけるにはよい天気となるでしょう。気温は高めで、ポカポカ陽気の中、お花見が楽しめそうです。ただし、29日(日)はにわか雨の可能性があるため、天気予報をチェックしてからお出かけください。なお、29日(日)頃は、京都の標本木の桜が満開となる予想です。



30日(月)から31日(火)にかけては、前線を伴った低気圧が本州付近を東へ進む見込みです。近畿では、30日(月)は次第に雨となり、31日(火)にかけて断続的に降るでしょう。4月1日(水)から2日(木)は日本の南岸に前線が横たわるため、その前線の動き次第で雨となる可能性があります。この頃は、和歌山、大阪、神戸、奈良と、続々と標本木の桜が満開になる予想ですが、お花見は、雨の止み間を狙うことになりそうです。

4月3日(金)〜8日(水) 近畿各地で桜が見頃

4月3日(金)から8日(水)は、日本付近を低気圧が周期的に通過するため雨の降る日がありますが、晴れる日もある見込みです。近畿の広い範囲で桜が見頃となるため、週末にお花見に出かけるのであれば、4日(土)と5日(日)は見ごたえのある桜が楽しめそうです。