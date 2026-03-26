さそり座（10月24日～11月22日生まれ）の2026年度上半期の運勢は？

「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」

忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。

占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。

【総合運】

6月いっぱいまでは視野が広がる時期。

今いる場所にこだわらず、 行動範囲を拡大する ことでいい刺激をもらい、チャンスをつかむことができます。

芸術に触れて教養を深めたり、大学の公開講座などで学びの機会を持ったりするのもおすすめ。旅行や出張で海外に行く機会があれば、できるだけ欲張りな予定を組んでいろいろな文化に触れてみたいところです。

「そんなことをやって、何の役に立つの？」などと 野暮なことを言ってくる人はスルーでOK 。

目的意識を持って動くのは、7月以降から。それまではとことん、 好奇心に従って動きましょう。

7月以降は、 社会において自分が果たすべき使命 が明確に見えてきそう。

それは仕事の充実度とイコールで結ばれます。誰を笑顔にできるか。どんな人の手助けができるか。

おそらくですが、6月いっぱいまでの1年間に広げられるだけ広げた視野が、あなたに進むべき方向を指し示してくれます。

人間関係の結びつきの深さや、他者との共有財産のあり方、健康面などあらゆる面で変化が起こる2026年、これまでの価値観では通用しない、やりづらい場面も増えるでしょう。

だからこそ、 できるだけ多くの人と交流を持って いけたら素敵です。

【キャリア・仕事運】

チャンスを招く強運期。結果を出す意識を持って

仕事運にブーストがかかるのはなんといっても7月以降。ここから2027年7月末までは、 キャリアにおける躍進期 です。

自分から積極的に行動を起こす ことで、チャンスはいくらでも舞い込んでくるはず。

転職を考えている人は「今の仕事が嫌だから」ではなく「これがやりたいから」「このジャンルで貢献したいから」といった ポジティブな意欲 からアクションを起こすといいでしょう。

ともあれ、理想を語るばかりではこの時期の運は動きません。

地に足のついた努力 をし、必ず結果を出すこと。若手であれば 「一人前」と言えるレベルまで成長する こと。

それでこそ、この時期は運が味方してくれるのです。

【対人関係・人間関係運】

たくさんの交流が生まれ、深さのあり方が変わる

6月までは いい刺激をくれる出会い がたくさんありそう。リアルでもネットでも、好奇心のままいろいろなコミュニティに参加してみるといいでしょう。

同じ価値観同士で寄り集まっていても停滞するばかりですが、 文化や言葉、性別、年齢の壁を超えて交流を持つ ことで人生がどんどん面白くなってきます。

なお、心理的に誰かに寄りかかるようにして生きてきた人は――たとえば「恋人がいないと生きていけない」などといった感情を持つような関係性は、4月末頃から解消に向かいます。

愛や縁といった言葉でお互いを縛り合うのではなく、 自由と信頼のもとに深くつながる ことに、強い追い風が吹く時期がスタートします。

【健康運】

健康面はシビアに向き合う必要があるでしょう。

特に重責を担う立場にあったり、常にプレッシャーにさらされたりしている方は要注意。我慢強いあなたですが、 自分で自分を追い込むような発想はお休みしましょう 。

少なくとも2028年春くらいまでは控えることをお勧めします。

また、健康診断で指摘を受けた点に関しては、日々の生活のなかで改善をはかっていきたいですね。運動を始めるなら、「頑張る」のではなく 「続く工夫をする」 ことが大事です。

【金運】

4月末以降 「他者と共有する資産」 に変化が現れる人は多そう。

配偶者の扶養から外れて自由に仕事に打ち込んだり、パートナーの仕事を手伝っていた人が自分でもビジネスを始めたりと、 自分の足で立つ意識 を持つ人は多いでしょう。

また、ローンや奨学金の返済で苦しい思いをしていた人はその制約から解放される時期でもあります。

こうした流れは向こう7年ほど続いていくもので、2026年の段階で必ず起こるとは限りませんが、変化は突然。「そういう時期」であると心の片隅に留め置いて。

【恋愛運】

2018年頃から、パートナーシップの「当たり前」が大きく変化した人は多いことでしょう。

お互いを縛り合うのではなく、互いの自由を認め対等な目線で向き合えるパートナーシップを構築する――そうした力が、あなたにはちゃんと宿っています。

「幸せになる準備はできている」 つもりで、この春以降をやっていきましょう。

6月までは、ストライクゾーンとはかけ離れている人になぜか惹かれる予感。7月以降は仕事関連でいい出会いが期待できそう。

肩書きに目がいきやすいときですが、お人柄に注目を。（肩書きに惑わされるようなあなたではありませんが、念のため……！）

【4月の運勢】

さそり座の人々にとって、4月は愛とパートナーシップの季節。

特に上旬は情熱的で「ひと目で恋に落ちる」「愛のドラマが始まる」などといった展開もありそう。ただ、そんなあなたを仕事という現実が正気に引き戻すような展開も見受けられます。

月の中旬以降はかなりの忙しさに見舞われます。

新たなシステムが導入されるなど、対応に追われることも多そう。 オン・オフの区切りをしっかりつけて、やるべきことに打ち込みましょう 。

【4月のラッキーカラー&アクション】

ラッキーカラーは、 ネイビー 。

開運につながるアクションは、 推し活を楽しむ こと。

イラストレーターの uca U（ユカ ユウ）さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙です。肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう！

毎月、月末にラッキーアクションのご紹介と、星座別スマホ用待ち受け画像をプレゼントします。来月もお楽しみに。