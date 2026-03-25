【超豪華対決】大谷翔平 vs ベッツ 大谷翔平 今年初登板で実現！

【テレ東 3月29日（日）夜6時30分】

二度見したくなるスポーツ衝撃プレーGP｜大谷翔平 プロ13年1700試合から選ぶミラクル二度見プレーランキング！

3年ぶりに投打二刀流でキャンプに臨む大谷翔平（31）、打っては柵越え連発、投げてはフリーマンから三振を奪うなど圧巻のパフォーマンスを披露。

年俸約46億円のムーキー・ベッツとの豪華対決が実現。ベッツは大谷の投げたボールのあまり切れ味にサムズアップ。スーパースターを唸らせる投球はまさに必見。豪華な対決を制した大谷に今年も期待が高まる。

＜番組内容＞

3月29日は大谷翔平デビュー記念日！プロ13年間1700試合＆WBC全試合から選ぶ奇跡の二度見プレーランキングSP！二度見する事で新事実を発見！独占現地取材＆本人証言

日本ハムデビュー戦からエンゼルス時代、ドジャースでのワールドシリーズ連覇まで大谷翔平が出場した全試合から厳選！

初めての〇〇で生まれた二度見プレーや大谷に隠された秘密、大谷の衝撃プレーが生んだ数々の謎の実況などこの番組でしか見られない衝撃二度見プレーを連発！

さらに、二度見プレーについての大谷本人の証言や当事者のチームメートへの独自取材で二度見プレー誕生の舞台裏にまで迫るバラエティ×ドキュメント番組

＜出演者＞

大谷翔平（ロサンゼルス・ドジャース）

フレディ・フリーマン（ロサンゼルス・ドジャース）

鈴木誠也（シカゴ・カブス）

前田健太（楽天イーグルス）

井端弘和（侍ジャパン監督）

源田壮亮（西武ライオンズ）

佐藤輝明（阪神タイガース）

森下翔太（阪神タイガース）

劇団ひとり

伊集院光

澤部佑（ハライチ）

屋敷裕政（ニューヨーク）

中田翔（元日本ハムー巨人ー中日）

ゆうちゃみ





大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



連覇の夢が潰えた侍ジャパン 大谷翔平「本当に悔しい。残念だけど必ず次がある」ロス五輪出場にも意欲【WBC】

ロバーツ監督 「ヤマモトはロボットかもしれない」山本由伸はアメリカでもすでに伝説となりつつある