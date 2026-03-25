ドウシシャは、2倍速首ふりと立体送風で衣類乾燥や空気循環を時短できる「クイック衣類乾燥DCサーキュレーター」を2026年4月下旬より発売します。カラーはホワイトとグレージュの2色。実売価格は1万2800円（税込）。

「クイック衣類乾燥DCサーキュレーター」（グレージュ）

記事のポイント 従来比2倍速の首ふりと立体送風で、部屋干しの衣類乾燥や空気循環を効率化する新モデル。衣類乾燥モードや12段階風量、分解して水洗いできる清潔設計も魅力です。

本製品は、従来のサーキュレーターの2倍の速度で首ふりをするので、より早く広範囲に空気を送ることで衣類を早く乾かすことができるのが特徴。上下60度・90度、左右60度・90度・120度の範囲で首ふりを設定できます。サーキュレーターの設置場所や部屋干しの洗濯物の量によって、角度を調整して効率よく衣類乾燥の補助ができます。

風量は12段階で調節可能。部屋干しした衣類などの乾燥時間短縮に特化した「衣類乾燥モード」を搭載し、最大風量と高速首ふり機能を連動させ洗濯物を効率的に乾燥させます。

また、部屋の室温をセンサーで検知し、室温に対応した適切な風量で自動運転する「くつろぎモード」を搭載しており、室温環境を快適に保ちます。

タッチスイッチで簡単に操作でき、見やすい表示で今の運転モードを確認することができます。専用リモコン付きなので、本体のタッチスイッチだけでなく、少し離れた場所からも操作が可能。本体にはリモコンを収納できます。

すべてのパーツは分解でき、水洗いもOK。汚れが気になったときは、洗って清潔に使用できます。

ドウシシャ 「クイック衣類乾燥DCサーキュレーター」 発売日：2026年4月下旬 実売価格：1万2800円（税込）

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