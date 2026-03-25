「正解の無いクイズ」5月からは深夜放送でさらにディープな世界へ！？

呂布カルマ、山添寛（相席スタート）、加納（Aマッソ）をMCに招き、テレ東の月曜～水曜・夕方5時30分～5時45分でお届けしてまいりました「正解の無いクイズ」ですが、本日3月25日（水）の放送をもって、夕方帯でのレギュラー放送に一区切りをつけることとなりました！これまで夕方のひとときに、「正解の無いクイズ」と共に思考の海を泳いでくださった視聴者の皆様に、心より御礼申し上げます！

今回のお知らせで不安に思われたファンの皆様、ご安心ください！番組は終了しません！5月からは放送枠を深夜帯へ変更し、不定期特番として番組は続いていきます！次回は、5月16日（土）深夜1時25分～2時10分／5月23日（土）深夜1時25分～2時10分の枠で放送予定！深夜では放送枠を45分に大幅に拡大し、これまで以上にディープで、少しだけカオスな、パワーアップした「正解の無いクイズ」をお届けしていきます！夕方帯では言葉を選んでいた天才・奇才たちも、深夜帯で本性を現すかもしれない（!?）、深夜放送の「正解の無いクイズ」に是非ご期待ください！

さらに！先週の放送で既報の通り、「正解の無いクイズ」のイラストがLINEスタンプになっています！MCの呂布カルマ、山添寛（相席スタート）、加納（Aマッソ）の3人だけでなく、番組お馴染みの天才解答者も収録！さらにさらに、Q408のカルマルアンサー「友達同士のけんかをピシャリと終わらせるスタンプ」も収録されている超豪華版です！ぜひこの機会にゲットしてください！

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≪呂布カルマ・山添寛（相席スタート）・加納（Aマッソ）インタビュー≫

Q1：「夕方5時30分」でのレギュラー放送が一旦終了となります。率直な今のお気持ちをお聞かせください。

加納：生活に溶け込んでいたのでこのペースで会われへんのは寂しいですけど、本当に新しい層の方々に知ってもらえる機会になったので、（夕方放送は）かなりありがたかったです。深夜はホームなので、のびのびやれそうな気はしています（笑）。

呂布：レギュラー放送が終わることと深夜に行くっていう話を同時に聞いたんで、回数が減るのは残念やけど、まあでもそれはそれでまた違う層が見てくれるんかなって思います。



山添：本当にあの…「なんで？」っていう感じでしたね（笑） 。同業者の芸人や先輩から「ガチで見てます」とか、「めちゃくちゃ面白いですね」って言っていただく番組で。しかもイベントやるってなったらもうすぐパンパンになってるのに、「それでもあかんねや…」みたいな（笑）。それぐらい手応えがありましたね。楽しくて、勉強にもなって。

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Q2：深夜放送では、「夕方では出せなかったディープな問題」も解禁されるのではないかと思いますが、深夜放送に期待することや、番組展開で予想していることはありますか？

呂布：出てくれる天才のカラーが変わるんかなって気がしますね。夕方に出られへんかった天才が出てくれたり、深夜やったらもう出えへんでっていう天才がいたりして、もしかしたら入れ替わりもあるんかなって。

加納：解答者がドラゴン細井さんばっかりになったりとか、極端に偏ったりするのは怖いところではありますね（笑）。

山添：深夜帯が一番しっくりきて楽しんでもらえると思うんで、僕は番組が在るべき場所に帰るだけなのかなと思うんですけど……予想ですよ？予想なんですけど、いつも通りのトークをしてるだけやのに、深夜放送ってだけで加納ちゃんが“ポーズで下ネタ嫌がる”みたいなのがあんのかな～…とか。本当は嫌やと思ってないのに…（笑）。

加納：夕方のなごりで？（笑）

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Q3：深夜放送になることで、隠していた本性を現しそうな天才・奇才の方はいると思いますか？

山添：山崎さん（山崎直子／宇宙飛行士）が夕方放送を支えてくれてたなって思うんですよ。天才的な解答もそうですし、安心して聞ける内容もそうですし、すごいほっこりするような解答もそうですし。

加納：矢野さん（矢野了平／クイズ作家）と、篠原さん（篠原かをり／文化昆虫学者）もね。

山添：そう！そういう方たちが、深夜になって「こんなところが輝きだしたぞ」みたいなことがあるかもなって思いますね。

加納：山崎さんが変わったらめっちゃ面白いですね（笑）。

呂布：化粧濃い！みたいな（笑）。

加納：見た目！？（笑）

山添：あと、成田さん（成田悠輔）の表現が絶望的すぎてカットされ続けたところとかも、もしかしたら深夜ならアリかもな…とか（笑）。

呂布・加納：（笑）。

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Q4：最終回の情報だけが先に出てしまったことで、「番組が終わってしまう」と悲しんだファンの方もおられると思います。悲しんでいるファンの皆様にメッセージをお願いします。

加納：この言い方のまんま書いてくださいね。「だぁああいじょうぶや！！」。番組は続くんで、全然安心してください（笑）。

山添：（視聴者の声を聞く感じで）うんうん、うんうん…オッケー！（テレビ局に）言うとくわ！！

加納：こいつ絶対言えへんやん。（テレビ局にも視聴者にも）どっちにも嫌われたくないだけの“間の奴”な（笑）。

山添：（笑）。でも、絶対辞めるつもりはないですし、チャンスをいただけるかぎり番組に尽力しますんで、一緒に走り抜きましょう！

呂布：もちろん俺らも言うとくし…「（テレビ局に）言うといてな？」

山添：あー！それは大事だわ！

加納：「もっと騒いで！」ってことですね！確かに悲しんでほしくはないけど、悲しいということで騒いではほしいです（笑）。

呂布：放送回数は減るけど、放送尺は増えるから…「言うといてな？」

山添：「残してくれてありがとう！」の声…「いっぱい言うといてな？」

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≪5月からの番組概要≫

【タイトル】

正解の無いクイズ

【放送日時（予定）】

5月16日（土）深夜1時25分～2時10分

5月23日（土）深夜1時25分～2時10分

※放送日時は変更になる場合があります。

【放送局】

テレビ東京

【配信】

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▶TVer：https://tver.jp/series/srdhp3xxmf

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/seikainonaiquiz/

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【MC】

呂布カルマ、山添寛（相席スタート）、加納（Aマッソ）

【天の声】

松澤亜海（テレビ東京アナウンサー）

【番組概要】

【サザエさん一家に高級オープンカーを買わせるにはどうしたらいいですか？】・【「他人に迷惑をかけなければ何をしても個人の自由」に対して反論してください】・【鬼退治終盤、「子鬼だけは助けて欲しい」という鬼の願いに対し、どう対応するべきですか？】といった正解の無い問題に対して、各界の天才・奇才たちがVTRで解答。その解答をもとに、呂布カルマ・山添寛（相席スタート）・加納（A マッソ）の3名が、とりあえずの仮の正解“カルマルアンサー”を導き出す異色クイズ番組。ギャラクシー賞 2023年4月度月間賞受賞。

【番組公式HP】

https://www.tv-tokyo.co.jp/seikainonaiquiz/

【番組公式X】

https://x.com/seikainaiQ