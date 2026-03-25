納言・薄幸 （C）ORICON NewS inc.

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　お笑いコンビ・納言の薄幸（33）が、24日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（毎週火曜　後11：59）に出演。昨年入院した際の費用を明かした。

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　この日は、20代後半から30代半ばに陥りやすい精神的な低迷期「クォーターライフクライシス」をテーマにトーク。薄幸は、「健康面」の不安を語った。

　「私はとくに健康ですね」と切り出し、「去年体調不良で入院したんですよ。入院費用が58万円かかったんですね」と説明。「58万円が頭からはなれなくて…」と振り返った。

　また「まったく健康を気にしてなかったんですけど、このままどんどん年取って、体も悪くなると、すごくお金かかるんだな…人生っていうのをすごく考えましたね」と振り返った。