納言・薄幸、昨年体調不良で入院 入院費用を明かし「すごくお金かかるんだな…人生って」
お笑いコンビ・納言の薄幸（33）が、24日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（毎週火曜 後11：59）に出演。昨年入院した際の費用を明かした。
【写真】「足がきれいすぎる！」色気ただようノースリーブのタイトワンピを着こなす薄幸
この日は、20代後半から30代半ばに陥りやすい精神的な低迷期「クォーターライフクライシス」をテーマにトーク。薄幸は、「健康面」の不安を語った。
「私はとくに健康ですね」と切り出し、「去年体調不良で入院したんですよ。入院費用が58万円かかったんですね」と説明。「58万円が頭からはなれなくて…」と振り返った。
また「まったく健康を気にしてなかったんですけど、このままどんどん年取って、体も悪くなると、すごくお金かかるんだな…人生っていうのをすごく考えましたね」と振り返った。
【写真】「足がきれいすぎる！」色気ただようノースリーブのタイトワンピを着こなす薄幸
この日は、20代後半から30代半ばに陥りやすい精神的な低迷期「クォーターライフクライシス」をテーマにトーク。薄幸は、「健康面」の不安を語った。
「私はとくに健康ですね」と切り出し、「去年体調不良で入院したんですよ。入院費用が58万円かかったんですね」と説明。「58万円が頭からはなれなくて…」と振り返った。
また「まったく健康を気にしてなかったんですけど、このままどんどん年取って、体も悪くなると、すごくお金かかるんだな…人生っていうのをすごく考えましたね」と振り返った。