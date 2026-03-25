7年連続でアジア太平洋急成長企業に選出！ リアライズコーポレーション「FT ranking:High-Grow…」

記事ポイント 英フィナンシャル・タイムズ社のアジア太平洋急成長企業ランキングで第350位に選出2020年から7年連続7度目のランクイントラックファンド®事業を通じて運送業界の発展を支援 英フィナンシャル・タイムズ社のアジア太平洋急成長企業ランキングで第350位に選出2020年から7年連続7度目のランクイントラックファンド®事業を通じて運送業界の発展を支援

リアライズコーポレーションが、英フィナンシャル・タイムズ社と独スタティスタ社による「FT ranking:High-Growth Companies Asia-Pacific 2026」で第350位にランクインしました。

2020年の初選出から7年連続7度目となる快挙です。

リアライズコーポレーション「FT ranking:High-Growth Companies Asia-Pacific 2026」

ランキング名：FT ranking:High-Growth Companies Asia-Pacific 2026順位：第350位（トップ500社中）選出回数：7年連続7度目調査主体：英フィナンシャル・タイムズ社・独スタティスタ社対象地域：日本を含むアジア太平洋14カ国・地域評価基準：2021年から2024年の収益成長率

「FT ranking:High-Growth Companies Asia-Pacific 2026」は、オーストラリア、中国、香港、インド、インドネシア、日本、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、韓国、台湾、タイ、ベトナムの14カ国・地域に本社を置く数万社以上を調査対象としたランキングです。

2021年から2024年の収益成長率をもとに上位500社が選出されます。

リアライズコーポレーションは、2020年に第183位で初めてランクインして以降、2021年第200位、2022年第158位、2023年第81位、2024年第150位、2025年第204位と毎年選出されてきました。

今回の第350位で7年連続7度目のランクインとなっています。

トラックファンド®とR.リース®

リアライズコーポレーションは、独自の金融スキーム「トラックファンド®」事業を通じて運送会社を支援しています。

トラックファンド®は、大型トラックやトレーラーなどを投資対象とする金融商品で、運送会社・投資家・金融機関の三者にメリットをもたらす仕組みです。

運送会社にとっては車両調達手段が「買う」から「借りる」へ転換でき、財務体質の改善やドライバー・整備士の働き方改善につながります。

また「R.リース®」では、車両の法定耐用年数ではなく実際の価値を見極めたリースバックやオペレーティングリースを提供しています。

必要なときに必要な車両を借りられるため、設備投資や維持・管理コストの削減が可能です。

同社のミッションは、日本社会における資源や資産を有効活用し、新たな価値を付加して時代の変化に適応する事業を創出することにあります。

トラックファンド®とR.リース®は、運送業界の発展につながる公共性の高い金融商品として幅広い業界から注目を集めています。

7年連続でアジア太平洋地域の急成長企業に選出され続けている実績が、事業の成長性と社会的意義を裏付けています。

運送会社の財務改善とドライバーの働き方改革を同時に実現できる独自のスキームが強みです。

リアライズコーポレーション「FT ranking:High-Growth Companies Asia-Pacific 2026」ランクインの紹介でした。

よくある質問

Q. 「FT ranking:High-Growth Companies Asia-Pacific 2026」とはどのようなランキングですか

A. 英フィナンシャル・タイムズ社と独スタティスタ社が共同で実施するアジア太平洋地域の急成長企業ランキングです。日本を含む14カ国・地域の数万社以上を対象に、2021年から2024年の収益成長率をもとに上位500社を選出しています。

Q. リアライズコーポレーションのトラックファンド®とは何ですか

A. 大型トラックやトレーラーなどを投資対象とする独自の金融スキームです。運送会社には車両調達手段の転換と財務体質の改善、投資家には安定的な運用利回り、金融機関には新たな金融商品の提供というメリットをもたらします。

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