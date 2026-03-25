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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年3月25日は、単体で使えるGPS（GNSS）測位と1.62インチの60Hz AMOLEDディスプレイを搭載した、HUAWEI（ファーウェイ）の新作スマートウォッチ「Band 11 Pro」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

HUAWEI Band 11 Pro GPS搭載 スマートウォッチ 薄型軽量18g 高輝度 2000nits 1.62大画面 24時間睡眠管理 14日間持続バッテリー ランニングモード 情緒モニタリング LINE通知 ブラック 10,800円 （クーポン利用で1,080円オフ） Amazonで見る PR PR

単体GPS対応で、スマホいらずのワークアウトが可能。HUAWEIの新作「Band 11 Pro」がお買い得！

スマートバンドもここまで来ました。3月13日発売したHUAWEI（ファーウェイ）の新作スマートウォッチ「Band 11 Pro」は、日常も運動もしっかり管理できるアイテム。

今ならクーポン利用で1,080円オフとお買い得です。

「Band 11 Pro」は、ウォッチ単体でのGPS（GNSS）測位に対応しているのが大きな進化ポイント。スマートフォンを持たずにランニングやウォーキングの記録が取れるため、より身軽にアクティビティを楽しめます。

移動ルートや距離の計測も正確に行えるので、日々の運動管理がぐっとスマートに。新モデルらしく、機能面がしっかりアップデートされています。

ディスプレイには、約1.62インチの60Hz AMOLED（有機EL）ディスプレイを採用。発色が鮮やかで、屋外でも視認性が高く、通知やデータ確認がスムーズに行えるのも嬉しいポイント。

タッチ操作もなめらかなので、日常使いのストレスを軽減してくれます。

商品重量は約18gの軽さで、CNC加工アルミニウム合金ケースは約8.99mmの薄さのコンパクトなバンド型ながら、情報の見やすさと操作性をしっかり両立しています。運動時だけでなく、日々のヘルスケア管理にも活躍してくれる1本です。

「Band 11 Pro」は、機能と使いやすさがバランスよく進化した最新モデルとして、日常も運動も快適にサポートしてくれます。スマートバンド選びで迷っているなら有力候補です。

HUAWEI Band 11 Pro GPS搭載 スマートウォッチ 薄型軽量18g 高輝度 2000nits 1.62大画面 24時間睡眠管理 14日間持続バッテリー ランニングモード 情緒モニタリング LINE通知 ブラック 10,800円 （クーポン利用で1,080円オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年3月25日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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